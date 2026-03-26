Köpekten kaçarken kamyonet çarpmıştı: Ağır yaralanan küçük çocuk için karar! 10 milyon TL...

'KARAR, SAKATLIĞI ORTADAN KALDIRMAYACAK'

Avukat Muhammet Fatih Demir, dava sürecinin iki yıldan fazla sürdüğünü belirterek, "Mahkeme kararında özellikle vurgulandığı üzere; idarelerin yalnızca hayvan bakımevleri kurması veya kısırlaştırma faaliyetlerinde bulunması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin eksiksiz şekilde yerine getirildiği anlamına gelmemektedir. İdareler, kamu hizmetini ifa ederken hizmetin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamakla da yükümlüdür. Bu kapsamda, yurttaşların kamusal alanlarda huzur ve güven içinde yaşama ve seyahat etme hakkının korunması, idarenin temel pozitif yükümlülükleri arasındadır. Şehirlerimizde sahipsiz ve saldırgan köpeklerin oluşturduğu tehlike, ciddi ve telafisi güç zararlara yol açabilmektedir. Bu zararların giderilmesi, yerel idarelerin kamu hizmetini gereği gibi ve etkin şekilde sunma yükümlülüğünün doğal bir sonucudur. Yerel idareler, sahipsiz ve saldırgan köpeklerin doğurabileceği tehlikeleri önlemek, gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri zamanında almak ve kamu düzenini sağlamakla yükümlüdür. Müvekkilim E.K. lehine hükmedilen tazminat miktarı, kendisinin sağlık ve bakım ihtiyaçları için önemli bir katkı sunacak olsa da ne yazık ki bir ömür sürecek olan sakatlığını ortadan kaldıramayacaktır. Bu sebeple, mahkeme kararını tazminat miktarı yönünden istinaf etme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.