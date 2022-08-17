Kopenhag 2-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU) - UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag - Trabzonspor maçı geniş özet

Şampiyonlar Ligi play off turu ilk mücadelesi kapsamında temsilcimiz Trabzonspor, Kopenhag ile yeşil sahada bir araya geldi. Temsilcimizin 2-1'lik skorla sahadan mağlup ayrılması sonrasında maça ilişkin detayları okumak isteyen futbolseverler yoğun olarak "UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag - Trabzonspor maç özeti" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Kopenhag - Trabzonspor maçı özet detayları şöyle;