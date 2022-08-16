Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu vatandaşlar tarafından sürekli olarak soruluyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı geçmesi gereken bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa deneyimini bir üst seviyeye taşımak istiyor. Kadroda 4 eksik bulunuyor. Futbolseverler Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!
KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Deplasmanda Parken Stadı'nda karşılaşacak iki takım 16 Ağustos 2022 Salı günü oynanacak.
Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Maçı, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Zorlu maçın rövaşı ile 24 Ağustos günü bordo mavililerin evinde gerçekleşecek.
KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi play-off maçları Exxen platformu üzerinden naklen yayınlanacak.
Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazandığı UEFA Süper Kupa karşılaşmasını da yöneten Oliver'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Stuart Burt ile Simon Bennett üstlenecek.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK!
Zorlu mücadele öncesi sakatlıkları sebebiyle 4 oyuncusu eksik olarak sahaya çıkacak Trabzonspor, eksikleri doldurmak için antrenmanları hızlandırdı.
Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.
YENİ TRANSFERLER MAÇ KADROSUNDA YERİNİ ALDI!
Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.
UEFA listesine eklenen yeni transferlerin Şampiyonlar Ligi maçında gösterecekleri performans taraftarların gündeminde.
Abdullah Avcı ile 3. Kez Avrupa kupası mücadelesi verecek olan bordo mavililer bu kez Avrupa'da şampiyonluk arıyor.
BU AKŞAMIN DİĞER ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ
Akşam aynı saatte Glasgow Rangers ile PSV 22.00'da karşı karşıya gelecek. Diğer maç ise Bodo Glimt ve Dinamo Zagreb arasında oynanacak. O maç da 22.00'da oynanacak.