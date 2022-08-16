Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu vatandaşlar tarafından sürekli olarak soruluyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı geçmesi gereken bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa deneyimini bir üst seviyeye taşımak istiyor. Kadroda 4 eksik bulunuyor. Futbolseverler Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!