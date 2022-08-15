Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor maçı yayın saati, kanalı ve ilk 11’ler

Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda sorusu karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarların gündeminde yer alıyor. Bordo mavililerin yeni transferleri Marc Bartra ve Enis Bardhi de kadrodaki yerini aldı. Peki, Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve detaylar….
KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Deplasmanda Parken Stadı'nda karşılaşacak iki takım 16 Ağustos 2022 Salı günü oynanacak.
Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Maçı, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Zorlu maçın rövaşı ile 24 Ağustos günü bordo mavililerin evinde gerçekleşecek.
KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi play-off maçları Exxen platformu üzerinden naklen yayınlanacak.
Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazandığı UEFA Süper Kupa karşılaşmasını da yöneten Oliver'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Stuart Burt ile Simon Bennett üstlenecek.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK!
Zorlu mücadele öncesi sakatlıkları sebebiyle 4 oyuncusu eksik olarak sahaya çıkacak Trabzonspor, eksikleri doldurmak için antrenmanları hızlandırdı.
Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.
YENİ TRANSFERLER MAÇ KADROSUNDA YERİNİ ALDI!
Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.
UEFA listesine eklenen yeni transferlerin Şampiyonlar Ligi maçında gösterecekleri performans taraftarların gündeminde.
Abdullah Avcı ile 3. Kez Avrupa kupası mücadelesi verecek olan bordo mavililer bu kez Avrupa'da şampiyonluk arıyor.