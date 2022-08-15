Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor maçı yayın saati, kanalı ve ilk 11’ler

Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda sorusu karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarların gündeminde yer alıyor. Bordo mavililerin yeni transferleri Marc Bartra ve Enis Bardhi de kadrodaki yerini aldı. Peki, Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve detaylar….