Köprü ayağına çarpan motosikletteki genç kız öldü

Giriş Tarihi: 20.04.2026 16:18

Adana'da 18 yaşındaki Ercan Aydın, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybedince devrildi. Sürüklenen motosiklet metro köprüsünün ayağına çarptı. Feci kazada sürücü Ercan Aydın ağır yaralanırken motosiklet arkasında yolcu olarak bulunan Zeynep Su Acar (16) yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gün 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar, arkadaşı Ercan Aydın'ın kullandığı motosikletle evine gitmek için yola çıktı. Caddede seyir halindeyken Aydın'ın hakimiyetini kaybettiği motosiklet kontrolden çıkıp, devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet, metro köprüsünün ayağına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ağır yaralanan Aydın ile Acar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Zeynep Su Acar, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Zeynep Su'nun cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanede tedavisi devam eden Ercan Aydın'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

