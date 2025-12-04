Haberler Yaşam Haberleri Köprü demirlerine çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde köprü demirlerine çarparak hurda yığınına dönem otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Bayat-Emirdağ kara yolu Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 26 DT 095 plakalı otomobil, Bayat-Emirdağ karayolu Mimar Sinan Caddesi mevkisinde köprü demirlerine çarptıktan sonra devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen araçta İbrahim Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan A.A., Y.E.B. ve İ.Ö.'yü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan hurdaya dönen araç bölgeye gelen iş makinesi tarafından devrildiği köprü demirlerinin üstünden kaldırıldı.

