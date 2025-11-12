Köprü inşaatında iskele çöktü: 4 işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapımı devam eden viyadüğe beton döküldüğü sırada iskele çöktü. İskelenin altında kalan 4 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ise yaralandı. İnşaat göçüğü altında kalan işçiler için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çökme sonucu enkaz altında kalan işçilerden Tahsin Dere (49), Salih Lale (52) ve Şehmus Anustekin (49) ve Mehmet Şirin Yalçıner (50) yaşamını yitirdi. Yaralı işçi Cüneyt N. (37) ise Diyarbakır'a sevk edildi. Ölen işçilerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Bölgeye gelen Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve Kulp Kaymakamı Burak Akeller ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Vali Zorluoğlu, Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne geçerek ölen işçilerin aileleriyle görüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.