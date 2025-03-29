Köprü ve otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı süresince bazı köprü ve otoyollar ile toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bugünden itibaren 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden de yarın saat 00.00'dan 1 Nisan Salı 24.00'e kadar ücret alınmayacak.