Köprüde panik anları! Bir kişi intihar girişiminde bulundu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizde de Deniz Polisi botu ile önlem aldı. Polis ekipleri köprü korkuluklarına çıkan kişiyi ikna etmek için uzun süre uğraştı. İntihar girişimi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.