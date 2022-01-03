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Giriş Tarihi: 3.1.2022 18:12

Köprüde panik anları! Bir kişi intihar girişiminde bulundu

DHA
Köprüde panik anları! Bir kişi intihar girişiminde bulundu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2 saat köprü korkuluklarında bekleyen kişi, polis tarafından ikna edilerek, indirildi. İntihar girişimi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizde de Deniz Polisi botu ile önlem aldı. Polis ekipleri köprü korkuluklarına çıkan kişiyi ikna etmek için uzun süre uğraştı. İntihar girişimi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

KÖPRÜYE ÇIKAN KİŞİ İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

Trafik yoğunluğu Okmeydanı kavşağına kadar uzandı. Haftanın ilk günü evine dönmek isteyenler uzun süre trafikte bekledi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından köprüye çıkan kişi intihardan vazgeçirildi. Korkuluklardan inen kişi bir minibüse bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Köprüde panik anları! Bir kişi intihar girişiminde bulundu
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