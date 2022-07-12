Köprüler ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz, yarın da ücretsiz mi? Köprüler ve otoyollar hangi tarihlerde ücretsiz?

Birçok vatandaş bayramın bitmesiyle birlikte memleketlerine geri dönüyor ve işlerine başlayacaklar. Bayramın ilk dört günü ücretsiz olan yolların yine ücretsiz mi olacağı merak ediliyor. Yapılan açıklama ile tarih belli oldu. Peki, Köprüler ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz, yarın da ücretsiz mi? İşte detaylar!
KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi. Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği yollar ücretsiz olacak.
Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak.
Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.
Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 18 Temmuz Pazar saat 23.59'a kadar ücretsiz olacak.
BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER
İzmir - Çeşme Otoyolu
İzmir - Aydın Otoyolu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil)