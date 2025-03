Kör kurşun hayattan kopardı

Çorum'da bir kahvehanede husumetlisine ateş açan zanlı, olayla ilgisi olmayan 26 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu. Olayda 4 kişi yaralandı. Kaçan zanlı aranıyor. Hüseyin Can S. isimli şahıs, Çorum Adliyesi'nin yanındaki bir kahvehaneye gelerek husumetlisi olan bir kişiye doğru silahla ateş açtı. Bu sırada kahvehanede çay içen ve olayla ilgisi olmayan 26 yaşındaki Barış Can Özel, S.S, İ.Y, Ş.M ve O.Z. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Barış Can Özel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden yaralılardan S.S'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.