Kore diyeti, Akdeniz diyetine rakip oldu

Uzmanlar, Akdeniz diyetinin en sağlıklı diyet olduğunu belirtiyor. Ancak Mirror gazetesi son yıllarda kültürüyle dikkat çeken Kore diyetinin faydalarına yer verdi. Zengin antioksidan ve lif kaynağına sahip bu diyetin bağırsak ve kalp sağlığını güçlendirdiği belirtildi. Kore diyetinin işlenmemiş besleyici gıdalara odaklandığını söyleyen Dr. Nilda Agnes Abellera, "Bu diyet yalnızca etkileyici bir vitamin, mineral ve probiyotik yelpazesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda düşük yağlı, yüksek lif temelli kalp sağlığını, sindirim sağlığını ve hatta kilo yönetimini destekliyor" dedi. Kore mutfağında, kahverengi pirinç, turp ve çeşitli yeşil yapraklı sebzeler, fasulye filizi, kabak ve salatalık gibi besinler yer alıyor. Kimchi, soya fasulyesi ve kırmızı biber ezmesi gibi fermente gıdaların yanı sıra susam yağı, zencefil ve soya sosu gibi baharatlar da neredeyse her öğünde yer alıyor. Koreliler protein için ise deniz ürünlerini, yağsız etleri ve yumurtaları tercih ediyor.