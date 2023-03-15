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Giriş Tarihi: 15.3.2023 20:04 Son Güncelleme: 15.3.2023 20:53

Kore Gazisi Ali Rıza Camoluk hayatını kaybetti

Kore gazisi Ali Rıza Camoluk 91 yaşında hayatını kaybetti. Avcılar’da ileri yaşa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşama veda eden Canoluk’u silah arkadaşları asker selamı vererek uğurladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kore Gazisi Ali Rıza Camoluk hayatını kaybetti

Avcılar'daki tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden iki çocuk babası Kore Gazisi Ali Rıza Canoluk için Avcılar Merkez Ulu Camii'nde öğle namazından sonra tören düzenlendi.

Silah arkadaşlarının madalyaları ile katıldığı törenden sonra omuzlara alınan Türk bayrağına sarılı tabut cenaze aracına alındı. Kore ve Kıbrıs gazileri cami önündeki Reşitpaşa Caddesi'nde yan yana dizilerek gazi Ali Rıza Canoluk'u asker selamı vererek toprağa verileceği Esenyurt'taki Yeni Kıraç Mezarlığı'na uğurladı

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Kore Gazisi Ali Rıza Camoluk hayatını kaybetti
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