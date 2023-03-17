Kore gazisinin Başkan Erdoğan’la görüşme dileği gerçek oldu: Allah işini rast getirsin, cennetine koysun onu

Çocukları, Kore Gazisi Temel Arslantaş'ı dün Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturdu. AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca tarafından karşılanan Temel dedeye, Meclis koridorlarında bulunan birçok milletvekili yakın ilgi gösterdi.