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Giriş Tarihi: 30.9.2022 16:44 Son Güncelleme: 30.9.2022 16:44

Körebe Nasıl Oynanır? Körebe Oyun Kuralları Neler, Kaç Kişiyle Oynanır?

Dünya genelinde popüler bir oyun olan körebe, tüm çocukların en sevdiği eğlencelerden biri olarak biliniyor. Çocuklara takım ruhunu kazandıran, zihinsel ve bilişsel gelişimine katkı sağlayan oyunun kuralları günümüzde sıklıkla merak ediliyor. Bu yazımızda sizin için körebe oyun kuralları neler, kaç kişiyle oynanır gibi soruların yanıtlarını derledik. Eğer siz de körebe nasıl oynanır diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz.

Körebe Nasıl Oynanır? Körebe Oyun Kuralları Neler, Kaç Kişiyle Oynanır?

Park ve bahçe gibi açık alanların yanı sıra evde de kolaylıkla oynandığından sıklıkla tercih edilen körebe, en eğlenceli çocuk oyunları arasında yer alıyor. Oyunun temel amacı ebenin gözlerinin kapatılarak diğer oyuncuları bulması ve temas ederek tanımasıdır. Çeşitli çarpışma ve yaralanma risklerine karşı oyunun 5 yaş ve üzeri için uygunluğu bulunuyor. Peki, körebe nasıl oynanır? Yazımızın devamında körebe oyun kuralları neler ve kaç kişiyle oynanır gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Körebe Nasıl Oynanır?

Körebe oyununu oynamak için geniş bir alana ihtiyacınız var. Bu geniş alanın sınırlandırılması da oldukça önemli. Oyuncuların belirlenen sınır dışında bir yere çıkmaması gerekir. Ardından ise oyuncular arasından bir kişi ebe olarak belirlenir. Adil bir oyun için kura çekilerek ebeyi belirleyebilirsiniz.

Oyuna başlamadan önce; bez, mendil, kuşak gibi bir ürün seçmelisiniz. Seçilen malzeme ile ebenin gözü, etrafı göremeyeceği bir biçimde bağlanmalı. Ardından oyuna başlayabilirsiniz. Oyun boyunca oyuncular belirlenen sınırlar içerisinde hem ebeye seslenir hem de ebeye yakalanmamaya çalışır. Ebeye nasıl seslenileceği ise tamamen oyunculara kalmış. "Körebe, buradayım, sesime gel" gibi nidalarda bulunabilirsiniz.

Eğer ebe bir kişiyi yakarlar ise yakalanan kişinin ses çıkarmaması gerekiyor. Bu noktada ebe, yakaladığı kişinin yüzüne dokunarak kim olduğunu bilmeye çalışır. Eğer bilirse, yakalanan kişi ebe olur; tanıyamazsa aynı kişi ebe olmaya devam eder. Ebe yakaladığı kişiyi doğru bilene kadar bu şekilde oyun ilerler.

Körebe Oyun Kuralları Nedir?

Körebe oyun kuralları çok fazla olmadığından kolaylıkla ezberlenebiliyor. Körebe oyun kurallarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kura çekimi, tekerleme sayımı ya da herhangi farklı bir yöntem ile ebe belirlenir.
  • Oyuncu sayısı en az 4 kişi olmalı. Bu oyunun eğlencesi ne kadar kabalalık o kadar iyi düşüncesiyle bütünleşiyor.
  • Oyun için sınırlı bir alan belirlenmelidir ve bu alanın dışına hiçbir oyuncunun çıkmaması gerekir.
  • Ebenin gözleri çok sıkı olmamak şartı ile etrafı görmeyecek şekilde bağlanmalı.
  • Dilerseniz ebenin gözünü bağladıktan sonra 3 kez kendi etrafında dönmesini isteyebilirsiniz.
  • Oyuncular ebeye dokunabilir, seslenebilir ve kaçabilir. Bu sayede oyunun eğlencesi daha da artacaktır.
  • Oyun boyunca ebenin çevrede kendisini yaralayacak bir yere çarpmaması için yönlendirilmesi gerekir. "Oraya gitme, orada ağaç var, önüne dikkat et" gibi yönlendirmelerle olası yaralanma durumlarının önüne geçebilirsiniz.
  • Ebe bir kişiyi yakalar ise o kişi ebe tahmin yapana kadar konuşamaz.
  • Ebe, yakaladığı kişinin yüzüne dokunarak tahmin yapmaya çalışır. Tahmin sayısı birdir fakat dilerseniz artırabilirsiniz.
  • Ebe eğer yakaladığı kişiyi doğru tahmin ederse, yakalanan kişi ebe olur.
  • Tahmin yanlış olduğu takdirde ise ebe aynı kişi olmaya devam eder.
  • Bu oyun, oyuncular sıkılana kadar oynanabilir. Kısacası dilediğiniz zaman oyunu bırakabilirsiniz.

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Körebe Nasıl Oynanır? Körebe Oyun Kuralları Neler, Kaç Kişiyle Oynanır?
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