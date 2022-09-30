Körebe Nasıl Oynanır? Körebe Oyun Kuralları Neler, Kaç Kişiyle Oynanır?

Park ve bahçe gibi açık alanların yanı sıra evde de kolaylıkla oynandığından sıklıkla tercih edilen körebe, en eğlenceli çocuk oyunları arasında yer alıyor. Oyunun temel amacı ebenin gözlerinin kapatılarak diğer oyuncuları bulması ve temas ederek tanımasıdır. Çeşitli çarpışma ve yaralanma risklerine karşı oyunun 5 yaş ve üzeri için uygunluğu bulunuyor. Peki, körebe nasıl oynanır? Yazımızın devamında körebe oyun kuralları neler ve kaç kişiyle oynanır gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Körebe Nasıl Oynanır?

Körebe oyununu oynamak için geniş bir alana ihtiyacınız var. Bu geniş alanın sınırlandırılması da oldukça önemli. Oyuncuların belirlenen sınır dışında bir yere çıkmaması gerekir. Ardından ise oyuncular arasından bir kişi ebe olarak belirlenir. Adil bir oyun için kura çekilerek ebeyi belirleyebilirsiniz.

Oyuna başlamadan önce; bez, mendil, kuşak gibi bir ürün seçmelisiniz. Seçilen malzeme ile ebenin gözü, etrafı göremeyeceği bir biçimde bağlanmalı. Ardından oyuna başlayabilirsiniz. Oyun boyunca oyuncular belirlenen sınırlar içerisinde hem ebeye seslenir hem de ebeye yakalanmamaya çalışır. Ebeye nasıl seslenileceği ise tamamen oyunculara kalmış. "Körebe, buradayım, sesime gel" gibi nidalarda bulunabilirsiniz.

Eğer ebe bir kişiyi yakarlar ise yakalanan kişinin ses çıkarmaması gerekiyor. Bu noktada ebe, yakaladığı kişinin yüzüne dokunarak kim olduğunu bilmeye çalışır. Eğer bilirse, yakalanan kişi ebe olur; tanıyamazsa aynı kişi ebe olmaya devam eder. Ebe yakaladığı kişiyi doğru bilene kadar bu şekilde oyun ilerler.

Körebe Oyun Kuralları Nedir?

Körebe oyun kuralları çok fazla olmadığından kolaylıkla ezberlenebiliyor. Körebe oyun kurallarını şu şekilde sıralayabiliriz: