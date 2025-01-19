Kocaeli Körfez’de feci kaza! Motosiklet sürücüsü olay yerinden hayatını kaybetti

Edinilen bilgi ve iddialara göre feci kaza şu şekilde gelişti.D-100 Karayolu üzeri Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, Muharrem Türk yönetimindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ağır şekilde yaralandı.

Çevrede kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 34 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Muharrem Türk'ün cansız bedeni, olay yerindeki detaylı incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.