Köri Sosu Nasıl Yapılır? Köri Soru Tarifi Nasıl Hazırlanır, İçinde Ne Var?

Köri sosu nasıl yapılır sorusu için gözleri un ve köri çeşnisine çevirmemiz gerekmektedir. Bunun yanına tereyağı, un, su ve gerekli olan diğer malzemeleri de ekleyerek köri sosu hazırlayabilirsiniz. Kullanacağımız malzemelere baktığımızda ise köri sosu tarifi oldukça kolay görünmektedir. Ayrıca köri sosu neyden yapılır ve köri sosu içinde ne var baktığımızda ise mutlaka köri çeşnisi olduğunu görürüz. İçine eklenen diğer malzemelerle de köri sosu uygun bir tarifle hazır olabilir.

Köri Sosu Nedir?

Köri, Güneydoğu Asya ülkelerinin mutfağında yöresel bir tadıdır. Son zamanlarda ise ülkemizde oldukça popüler olmaya başladığı için gerek marketlerde satılmaya başlamışken gerekse mutfaklarda özel olarak da yapılmaya başlamıştır. Kullanıldığı temekler ise en çok et grubudur. Bunlar arasında özellikle tavukla yapılan yemeklerde köri sosu çok fazla kullanılmaktadır.

Köri sosu kimyon, biber, zerdeçal, kişniş, karanfil, kakule, zencefil, Hint cevizi ve demir hindi gibi birçok baharatın bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Temel ana malzemeleri zerdeçal ve sumaktır. Parlak sarı bir renge sahiptir. Rengini içine katılan zerdeçaldan aldığı için içine katılan yemeğe de kendine özgü rengini katar. Yoğun hoş kokulu bir tatla kokuya sahip olan karışım kokusunu ise köri yaprağından alır. köri ağacı yaprağı karışımın olmazsa olmazıdır.

Köri Sosu Nasıl Yapılır?

Özellikle et yemeklerinde tavuğa oldukça güzel bir tat katan köri sosunu evde de hazırlayabilirsiniz. Dışarıda severek yediğini köri sosunu evde birkaç malzeme ile rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Güneydoğu Asya'da özellikle Hint mutfağında kullanılan köri yemeklere eşsiz bir tat katarak lezzetini damaklarda bırakmaktadır. Uzun yıllar Türk mutfağında da tavuk, et ve balıkta kullanılan köri farklı yemeklerde hayatımıza girmiştir. Genellikle dışarıda yediğimiz köri evde de hazırlanabilir. Nasıl mı? İşte tarifi. Öncelikle malzemelerimizi hazırlayalım. Malzemelerimiz şunlar:

1 fincan un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı köri

1 çay kaşığı tuz

1 çimdik de karabiber

Şimdi bu malzemelerden harika bir köri sosu yapmak için sırası ile şu yolları izleyelim:

Öncelikle tencerelerinizden birine tereyağınızı koyup kızdırınız. Daha sonra unu tereyağı ile kokusu çıkıp da renk değiştirinceye kadar karıştırın ve kavurun. Daha sonra köriyi ekleyip biraz daha kavurun. Daha sonra ise içine diğer malzemeler olan süt, karabiber ve tuzunu da ekleyerek kısık ateşte kıvamı koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin. Pişince ateşten indirin. Kıvamı koyulaşan ve yemeklere katılmaya hazır olan sosunuzu yemeklerinize afiyetle koyabilirsiniz.

Köri Baharatının Faydaları Nelerdir?