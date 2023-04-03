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Giriş Tarihi: 3.4.2023 16:23 Son Güncelleme: 3.4.2023 16:23

Köri Sosu Nasıl Yapılır? Köri Soru Tarifi Nasıl Hazırlanır, İçinde Ne Var?

Köri sosu nasıl yapılır sorusunun yanıtı, özellikle köri soslu yemek tüketenler için vazgeçilmez bir tarifken evde köri sosu yapımı için de oldukça pratik cevaplar oluşturmaktadır. Lokantalarda yenilen köri soslu yemekleri evde yapmanız artık daha kolay olacak. Çünkü köri sosu tarifi o kadar da zor değil. Evde yapacağınız harika yemekler için köri sosunuzu evde hazırlayabilirsiniz. Bunun için köri sosu neden yapılır ve içinde ne var sorularının yanıtını bulmakta fayda var.

Köri Sosu Nasıl Yapılır? Köri Soru Tarifi Nasıl Hazırlanır, İçinde Ne Var?

Köri sosu nasıl yapılır sorusu için gözleri un ve köri çeşnisine çevirmemiz gerekmektedir. Bunun yanına tereyağı, un, su ve gerekli olan diğer malzemeleri de ekleyerek köri sosu hazırlayabilirsiniz. Kullanacağımız malzemelere baktığımızda ise köri sosu tarifi oldukça kolay görünmektedir. Ayrıca köri sosu neyden yapılır ve köri sosu içinde ne var baktığımızda ise mutlaka köri çeşnisi olduğunu görürüz. İçine eklenen diğer malzemelerle de köri sosu uygun bir tarifle hazır olabilir.

Köri Sosu Nedir?

Köri, Güneydoğu Asya ülkelerinin mutfağında yöresel bir tadıdır. Son zamanlarda ise ülkemizde oldukça popüler olmaya başladığı için gerek marketlerde satılmaya başlamışken gerekse mutfaklarda özel olarak da yapılmaya başlamıştır. Kullanıldığı temekler ise en çok et grubudur. Bunlar arasında özellikle tavukla yapılan yemeklerde köri sosu çok fazla kullanılmaktadır.

Köri sosu kimyon, biber, zerdeçal, kişniş, karanfil, kakule, zencefil, Hint cevizi ve demir hindi gibi birçok baharatın bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Temel ana malzemeleri zerdeçal ve sumaktır. Parlak sarı bir renge sahiptir. Rengini içine katılan zerdeçaldan aldığı için içine katılan yemeğe de kendine özgü rengini katar. Yoğun hoş kokulu bir tatla kokuya sahip olan karışım kokusunu ise köri yaprağından alır. köri ağacı yaprağı karışımın olmazsa olmazıdır.

Köri Sosu Nasıl Yapılır?

Özellikle et yemeklerinde tavuğa oldukça güzel bir tat katan köri sosunu evde de hazırlayabilirsiniz. Dışarıda severek yediğini köri sosunu evde birkaç malzeme ile rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Güneydoğu Asya'da özellikle Hint mutfağında kullanılan köri yemeklere eşsiz bir tat katarak lezzetini damaklarda bırakmaktadır. Uzun yıllar Türk mutfağında da tavuk, et ve balıkta kullanılan köri farklı yemeklerde hayatımıza girmiştir. Genellikle dışarıda yediğimiz köri evde de hazırlanabilir. Nasıl mı? İşte tarifi. Öncelikle malzemelerimizi hazırlayalım. Malzemelerimiz şunlar:

  • 1 fincan un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı köri
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çimdik de karabiber

Şimdi bu malzemelerden harika bir köri sosu yapmak için sırası ile şu yolları izleyelim:

Öncelikle tencerelerinizden birine tereyağınızı koyup kızdırınız. Daha sonra unu tereyağı ile kokusu çıkıp da renk değiştirinceye kadar karıştırın ve kavurun. Daha sonra köriyi ekleyip biraz daha kavurun. Daha sonra ise içine diğer malzemeler olan süt, karabiber ve tuzunu da ekleyerek kısık ateşte kıvamı koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin. Pişince ateşten indirin. Kıvamı koyulaşan ve yemeklere katılmaya hazır olan sosunuzu yemeklerinize afiyetle koyabilirsiniz.

Köri Baharatının Faydaları Nelerdir?

  • Birden fazla baharat lezzeti olduğu için bu baharatların faydalarını da bir araya toplar. Köri, içindeki kurkumin maddesi ile eklem ağrılarına iyi gelmektedir.
  • Eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olan kurkumin aynı zamanda beyin gelişimini destekler ve de özellikle yaşlı insanların korkutucu rüyası olan Alzheimer hastalığına da karşı önleyici görev üstlenir.
  • Birden fazla baharattan oluştuğu için zengin bir bileşen olan köri baharatı, farklı kanser türleri üzerinde iyileşmeyi destekleyici özellik taşıdığını göstermiştir.
  • Ayrıca düzenli olarak köri tüketen insanlarda kanserin ilerlemesini durduran bir etkisi olduğu belirtilmiştir.
  • Sindirimde ise içeriğindeki zerdeçal ve zencefil ile sindirim sorunlarını geçirmeye yardımcı olur. Özellikle sindirim sistemini düzenleyicidir. Mideye dokunmadığı gibi hazımsızlığa da iyi gelmektedir. Köri mideye dokunur mu diyenler için körinin hazımsızlığa iyi geldiği söylenmelidir. Ancak yine de mide rahatsızlığı olanlar tüketmeden önce bir doktora danışmalıdır.
  • Kemikleri güçlendirir ve de kemik erimesine de karşı savaşır.
  • Bu özellikler arasında körinin bilinen en dikkat çekici özelliği ise sigaranın zararlarını azaltmasıdır. Sigara kullananlar için mucizevi bir besin olan köri, içeriğindeki krosin maddesi ile zararlı toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olur.

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Köri Sosu Nasıl Yapılır? Köri Soru Tarifi Nasıl Hazırlanır, İçinde Ne Var?
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