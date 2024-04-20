Korkunç cinayette mesaj detayı

Ankara Yenimahalle'de yaşanan cinayette akıllara durgunluk veren bir detay ortaya çıktı. Kerim Coşkun'un (36), 6 aylık uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından boşanma aşamasındaki eşi Yonca Kazan Coşkun'a (32), geçen pazartesi günü oğlunun telefonundan mesaj atarak kapıyı açmasını sağladığı ortaya çıktı. Ankara'da yaşayan Yonca Kazan Coşkun (32), 2013'te evlendiği belediyede temizlik görevlisi olan Kerim Coşkun'dan (36) 7 ay önce boşanma kararı aldı. Dava açarken eşi hakkında da uzaklaştırma kararı aldırdı. Kerim Coşkun, 6 aylık uzaklaştırma kararı sonrası eşinin yaşadığı binaya girerek oğlunun telefonundan 'Anne çok hastayım, okulun bahçesinde seni bekliyorum' şeklinde mesaj gönderdi. Oğlunun yanına gitmek üzere kapıyı açan kadın, Coşkun tarafından bıçak zoruyla tecavüze uğradı. Bununla da yetinmeyen cani eş, daha sonra genç kadını bıçaklayarak öldürdü. Kerim Coşkun, gelen polis ekiplerine teslim oldu. Talihsiz kadın Ankara'da toprağa verildi.