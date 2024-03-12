Korkunç kazada yaralanan 4 genç bir araya gelip ilk kez konuştu: Oğuz yok diye bağırıyordu...

Kazada başından yaralanarak hastanede tedavi altına alınan ve eniştesi Oğuz Acı'yı kaybeden 23 yaşındaki Tahsin Arslan, kaza anını hatırlamadığı söyleyerek "Akşama doğru biz bir grup olarak yola çıkmıştık. Orada bir arıza yaşandı. Kurallar gereği dörtlüleri yaktık. Kaza anını hatırlamıyorum dedi. Olayın ardından kayıp olan telefonlardan birinin kendisine ait olduğunu söyleyen Arslan, "Telefonum Eylem Tok'un aracından çıkmış. Kazadan önce cebimdeydi ama cebimden çıkmadı. Fermuarlı cebimde kapalı şekilde muhafaza ediyordum. Zaten cebimde olan cüzdan gibi diğer eşyalarım olduğu yerde duruyordu. Muhtemelen cebimden alındı" şeklinde konuştu.

"TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALDIK"

Kazadan sonra beyninde pıhtı oluştuğunu söyleyen Arslan, "ATV ile gezintiye çıkmıştık. Arıza olduk çektik kenara. Gelen aracın istikametindeydik. Yolu engellemedik gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldık. Aydınlatmalarımızla trafik kurallarına uyduk" diye konuştu. Arslan, "Kaza olabilir. İnsanlık hali her şey olabilir. Ama keşke insancıl olsalardı. Her insan kaza yapar, hata yapar. Ama ondan sonra gelişenler daha önemli" dedi.