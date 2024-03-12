SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı

Eyüpsultan'da yaşanan ve Türkiye gündemini sarsan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kazada canavar anne Eylem Tok ve Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu T. Cihantimur, kullandığı araçla, arıza için duran 3 ATV motoruna çarptı. Yaşanan bu kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
BABA CİHANTİMUR'A YURT DIŞI YASAĞI
Olay sonrası oğluyla önce Mısır'a kaçan anne Eylem Tok, oradan da ABD'ye kaçtı. Kırmızı bülten çıkarılan anne ve oğlunun olay akşamı yanlarında bulunan şirket çalışanı Ceren S. tutuklandı. Baba Bülent Cihantimur hakkında da yurt dışı yasağı getirildi.
İFADENİN DETAYLARI
Olayın ardından çalışma yapan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdrülüğü ekipleri, olay akşamı 17 yaşındaki T. Cihantimur ile birlikte 2 araçta toplam 10 kişi yer aldığını tespit etti. İki araçta yer alan 9 kişinin ifadesini alan polis, olay gecesi anne Eylem Tok'la birlikte olan ve onları havalimanına kadar götüren şirket çalışanı Ceren S.'nin de ifadesini aldı. Ceren S. Olay gecesi Eylem Tok'la birlikte olduğunu belirterek "Eylem hanımın telefonu çaldı. Anladığım kadarıyla şoförü ile görüştü. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Telefon görüşmesinden sonra Eylem hanım biraz panik içindeydi ve bana, 'araba nerede' diye sordu. Masadan kalkınca bana 'Oğlum Timur'u alacağız' dedi." ifadesini kullandı.
"ARAÇ PERT OLDU AFFET BENİ"
Ceren S. İfadesinde şöyle devam etti:
"Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım. Restorandan çıkıp kendi aracıma bindik. Aracı ben kullandım. Eylem hanım yanımda oturup bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefonu çaldı. Görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım. Eylem Hanım ve 2 çocuk da arabanın arka koltuğuna oturdu. Ben de U dönüşü yaparak geldiğim yoldan geri döndüm."
T. Cihantimur'un şokta olduğunu anlatan Ceren S., annesine sürekli 'Araç pert oldu affet anne' dediğini duyduğunu söyledi. Diğer iki çocuğunda kendi aralarında konuştuklarını anlatan Ceren S. "Oğlu şoktaydı. Eylem Hanım oğluna 'Sen iyi misin?' diyordu. İki çocuğu büyük bir sitenin önünde indirdikten sonra Eylem Tok'un evine gittik." ifadelerini kullandı.
"ŞOFÖRÜYLE KAZA YERİNE GİTTİ"
Eve geldiklerini söyleyen Ceren S., Eylem Tok'un kendisine "Sen oğlumu yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz" diyerek detayları şöyle anlattı:
"Ben T. ile eve girdim. T.'ya, 'Ne oldu? Ne yaşadınız?' diye sordum ama cevap vermedi. Yalnız kalmak istediğini söyleyerek odasına çıktı. Bir süre sonra Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler."