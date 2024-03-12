SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı

"ARAÇ PERT OLDU AFFET BENİ"

Ceren S. İfadesinde şöyle devam etti:

"Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım. Restorandan çıkıp kendi aracıma bindik. Aracı ben kullandım. Eylem hanım yanımda oturup bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefonu çaldı. Görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım. Eylem Hanım ve 2 çocuk da arabanın arka koltuğuna oturdu. Ben de U dönüşü yaparak geldiğim yoldan geri döndüm."

T. Cihantimur'un şokta olduğunu anlatan Ceren S., annesine sürekli 'Araç pert oldu affet anne' dediğini duyduğunu söyledi. Diğer iki çocuğunda kendi aralarında konuştuklarını anlatan Ceren S. "Oğlu şoktaydı. Eylem Hanım oğluna 'Sen iyi misin?' diyordu. İki çocuğu büyük bir sitenin önünde indirdikten sonra Eylem Tok'un evine gittik." ifadelerini kullandı.

"ŞOFÖRÜYLE KAZA YERİNE GİTTİ"

Eve geldiklerini söyleyen Ceren S., Eylem Tok'un kendisine "Sen oğlumu yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz" diyerek detayları şöyle anlattı:

"Ben T. ile eve girdim. T.'ya, 'Ne oldu? Ne yaşadınız?' diye sordum ama cevap vermedi. Yalnız kalmak istediğini söyleyerek odasına çıktı. Bir süre sonra Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler."