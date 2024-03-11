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Canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında çarpıcı detaylar: İkinci kez olay yerine gitmiş!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
09:04
Canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında çarpıcı detaylar: İkinci kez olay yerine gitmiş!
İstanbul'da yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarptı. Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Kaza sonrası ABD'ye kaçtıkları belirlenen canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Soruşturma sürerken çarpıcı detaylara ulaşıldı. Tok ile oğlu Timur'u havalimanına götüren şirket çalışanı Ceren S., o geceyi tek tek anlattı: Tok, olay yerine ikinci kez gitmiş!