Korkusuz Korkak konusu nedir, oyuncuları kimler? Korkusuz korkak kaç yılında ne zaman çekildi?

Türk sinemasının yapıtaşları arasında sayılan Korkusuz Korkak filmi izleyicilerin defalarca kez izlediği ve otoritelerce Türk sinema kültürünün oluşmasında ön ayak olan bir filmdir. Oyunculuk hayatı boyunca sayısız filmde yer alan usta oyuncu Kemal Sunal'ın fakir bir adam olan 'Mülayim' rolüne can verdiği komedi türündeki korkusuz Korkak filminde her şey, Mülayim'in yaklaşık 6 aylık ömrünün kaldığını öğrenmesiyle başlıyor. İşte Korkusuz Korkak filmiyle ilgili detaylar...

KORKUSUZ KORKAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı yerli film 1979 yılında İstanbul Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda çekildi.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ KONUSU

Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.

KORKUSUZ KORKAK OYUNCULARI

Kemal Sunal (Mülayim Sert)

Turgut Özatay (Ayı Abbas)

Ayşin Atav (Hemşire Sevil)

Nejat Gürçen (Patron)

Zafer Önen (Müdür)

Hikmet Taşdemir (Gaddar Kerim)

Rıza Pekkutsal (Memur)

Belkıs Dilligil (Melek)

Hakkı Kıvanç (Hakkı)