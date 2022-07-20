Haberler Yaşam Haberleri Korkusuz Korkak konusu nedir, oyuncuları kimler? Korkusuz korkak kaç yılında ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 11:44 Son Güncelleme: 20.7.2022 11:49

Korkusuz Korkak konusu nedir, oyuncuları kimler? Korkusuz korkak kaç yılında ne zaman çekildi?

1979 yılında çekilen komedi türündeki film bugün bile etkisinden bir şey kaybetmedi. Kamera önündeki renkli kişiliği ile izleyicilerin adeta sevgilisi olan Kemal Sunal’ın en sevilen filmlerinin başında olan Korkusuz Korkak filmi bu akşam seyircisine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Türk sinemasının dahi yönetmeni Natuk Baytan oturuyor. Peki, Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi işte filmle ilgili detaylar…

Korkusuz Korkak konusu nedir, oyuncuları kimler? Korkusuz korkak kaç yılında ne zaman çekildi?

Türk sinemasının yapıtaşları arasında sayılan Korkusuz Korkak filmi izleyicilerin defalarca kez izlediği ve otoritelerce Türk sinema kültürünün oluşmasında ön ayak olan bir filmdir. Oyunculuk hayatı boyunca sayısız filmde yer alan usta oyuncu Kemal Sunal'ın fakir bir adam olan 'Mülayim' rolüne can verdiği komedi türündeki korkusuz Korkak filminde her şey, Mülayim'in yaklaşık 6 aylık ömrünün kaldığını öğrenmesiyle başlıyor. İşte Korkusuz Korkak filmiyle ilgili detaylar...

KORKUSUZ KORKAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı yerli film 1979 yılında İstanbul Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda çekildi.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ KONUSU

Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.

KORKUSUZ KORKAK OYUNCULARI

Kemal Sunal (Mülayim Sert)
Turgut Özatay (Ayı Abbas)
Ayşin Atav (Hemşire Sevil)
Nejat Gürçen (Patron)
Zafer Önen (Müdür)
Hikmet Taşdemir (Gaddar Kerim)
Rıza Pekkutsal (Memur)
Belkıs Dilligil (Melek)
Hakkı Kıvanç (Hakkı)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? Zamlı maaşlar ödeniyor! 2022 Zamlı memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı?
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI TYT - AYT BÖLÜMLERİ: YÖK ATLAS ile 2022 YKS her şehir için üniversite taban puanları 2022, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'daki Üçlü Zirve'de çok net mesaj: Şer odaklarını Suriye'den söküp atacağız
Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları 2022! ÖSYM kılavuzu ile AÜ AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları
Estetik faciası şoke etti: Hayatı kabusa döndü! Klinikten tanınmaz halde çıktı
Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar
SON DAKİKA: Mersin Özgecan Aslan Meydanı'ndaki asırlık ağacın zehirlenmesi ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı! Ağacı bakın kim zehirlemiş?
ARKADAŞINA GÖNDER
Korkusuz Korkak konusu nedir, oyuncuları kimler? Korkusuz korkak kaç yılında ne zaman çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA