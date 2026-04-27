Giriş Tarihi: 27.04.2026 09:31

Korkutan kaza! İki araç hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

  • ABONE OL

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile araç, Akçakale istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yoldan çıkarak şarampole devrildi ve adeta hurdaya döndü.

Kazada yaralanan 17 yaşındaki Faruk Çubuk, 15 yaşındaki Hamit Günyar ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Faruk Çubuk ile Hamit Günyar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

#ŞANLIURFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA