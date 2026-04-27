Korkutan kaza! İki araç hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile araç, Akçakale istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yoldan çıkarak şarampole devrildi ve adeta hurdaya döndü.

Kazada yaralanan 17 yaşındaki Faruk Çubuk, 15 yaşındaki Hamit Günyar ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Faruk Çubuk ile Hamit Günyar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.