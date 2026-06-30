Korkutan yangın

İzmir'in Dikili ilçesinde dün Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki bir ziraat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, etkili olan rüzgâr nedeniyle çevredeki ormanlık alana yayıldı. İhbarın ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yürüttüğü söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Alevler rüzgârın da etkisiyle Pelin Sitesi ile Zeynep Keşan Evleri çevresine kadar ulaştı. Yangına; İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 6 ekip ile çevre ilçelerden sevk edilen ekiplerin de aralarında bulunduğu toplam 30 ekip ve onlarca su tankeriyle müdahale ediliyor. Orman ekipleri de havadan ve karadan çalışma yürütüyor. Öte yandan Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler ve rüzgârın da etkisiyle yangın ormana yayıldı. Yangının başladığı ahırda kaynak makinesiyle çalışma yaptığı belirlenen M.Y.K., "taksirle orman yangınına sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı.

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