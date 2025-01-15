Korkuteli, Antalya'daki Bey Dağları'nın eteklerinde yer alan bir ilçedir. Çam ormanları ve tarım alanlarıyla çevrili güzel bir yerdir. İlçede, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma tarihi eserler de bulunmaktadır. Sakin ve huzurlu bir yaşam sunduğu için doğa ve tarihseverlere yöneliktir. Korkuteli Antalya arası kaç km, Antalya Korkuteli arası kaç kilometre ve ne kadar sürer gibi sorular ise yolcular tarafından merak edilmektedir.

Korkuteli Antalya Arası Kaç Km?

Antalya'ya bağlı Korkuteli'nde gezilecek yerler arasında, Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı öne çıkar. Burada antik Termessos şehri kalıntıları, zengin flora ve fauna bulunur. Sultan Alaaddin Camii, Selçuklu döneminden kalma tarihi bir yapıdır. Korkuteli Barajı, piknik ve balık avlama alanlarıyla doğaseverler için idealdir. Ayrıca, Ariassos Antik Kenti de tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerini bekler. Antalya ile Korkuteli arasındaki mesafe ise yaklaşık olarak 68 kilometredir. Özel araçla yola çıkacaklar, bu uzaklığı yaklaşık 1 saat 16 dakikada tamamlayabilir. Otobüsle seyahat edenler için ise bu süre, aşağı yukarı 1,5 ila 2 saat arasında değişir.

Antalya'dan Korkuteli'ne Nasıl Gidilir?

Antalya'dan Korkuteli'ye gitmek için güzergah ve ulaşım seçeneği arayan pek çok yolcu bulunur. Yolcular için birtakım ipuçları ise şu şekilde sıralanabilir:

Antalya'dan Korkuteli'ye özel araçla gitmek yaklaşık 1 saat 16 dakika kadardır. D-650 ve E87 yolları kullanılarak rahatça gidilebilir.

Antalya'dan Korkuteli'ye düzenli olarak otobüs seferleri düzenlenmektedir. Otobüs yolculuğu ise genel olarak 1,5 ila 2 saat arasında değişir.

Daha hızlı bir seçenek olarak taksi kullanılabilir. Taksi yolculuğu da aşağı yukarı 53 dakikadır.

Bu seçeneklerde her biri de Antalya ve Korkuteli arasında ulaşımı sağlar. Yolculuğun sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için gereken önlemler alınmalı ve ara sıra dinlenmek için mola verilmelidir.