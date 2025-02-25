Korkuteli Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Korkuteli Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Korkuteli; Antalya'ya 60 kilometre uzaklıkta bulunan ve önemli olarak görülen ilçelerden bir tanesidir. Korkuteli otogarının; merkeze yakın mı olduğu, bu lokasyona ulaşmak isteyen tüm yolcular için oldukça mühimdir. Seyahat planlaması yapan vatandaşlar, yol tarifi ile Korkuteli otogarına nasıl gidilir olduğunu detaylıca araştırmaktadır. Bu sebeple, Korkuteli otogar nerede hususu, çeşitli bölgelerden, bu lokasyona ulaşmak isteyenler için önemlidir.

Korkuteli Otogar Nerede?

Korkuteli; Antalya'nın kuzeybatı kısmında ve Antalya şehrine 60 km mesafesde yer alan bir ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Korkuteli otogarı da, Korkuteli ilçesi içerisinde konumlanmakta olup, tam olarak; Yeni Mahalle, Şehit Hüseyin Çöl Sokak, Korkuteli, Antalya adresinde konumlanmaktadır. Korkuteli Şehirlerarası Otobüs Terminali, seyahat için çeşitli ulaşım araçları arasında; otobüs yolculuğunu tercih eden kişiler tarafından kullanılmaktadır ve bu sayede ortak bir noktada yolculuklarını sonlandırmaktadır.

Yol Tarifi İle Korkuteli Otogarı'na Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin her bir kentinden, yol tarifi ile Korkuteli otogarına ulaşabilmek mümkündür. Korkuteli otogarına; Afyon-Isparta ve Afyon-Denizli D650 yolu üzerinden yaklaşık beş saat 3 dakikada ulaşılabilmektedir ve bu güzergah 412 kilometre olarak bilinmektedir. Ayrıca; D675 yolu üzerinden de Korkuteli otogarına ulaşabilmek mümkündür. Bu lokasyon üzerinden ise 5 saat 45 dakika süren yolculuk 417 kilometre olarak bilinmektedir.

Korkuteli Otogarı Merkeze Yakın Mı?

Korkuteli otogarı, Antalya merkeze toplu taşıma aracı ile 55 dakika sürmektedir. Korkuteli merkeze ise çok yakındır. Korkuteli'nin hemen içerisinde bulunan otogar sayesinde, çevre bölgelere gitmek isteyen vatandaşlar, hiç zorluk çekmemektedir ve Antalya merkeze ise ortalama 1 saat içerisinde varabilmektedir.