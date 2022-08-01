BA.5 VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Covid-19 vakalarının artışa geçmesi ile uzmanlar BA 5'e karşı uyarıyor. İşte BA 5 varyantının belirtileri;



- Yüksek ateş

- Yorgunluk ve halsizlik,

- Öksürük ve nefes darlığı,

- Burun akıntısı veya burun tıkanıklığı

- Baş ve kas ağrıları

- Boğaz ağrısı

- Nadiren olarak tat ve koku kaybı.

Uzmanlar BA.4 ya da BA.5 ile enfekte olan kişilerin Delta veya koronavirüsün diğer varyantları ile enfekte olanlara kıyasla tat ve koku duyularını kaybetme veya nefes darlığı yaşama olasılıklarının daha düşük olduğunu belirtiyor.