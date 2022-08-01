Günden güne farklılık gösteren koronavirüs belirtileri, Covid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle tekrar gündeme geldi. Covid-19 vakalarının artışa geçmesi ile uzmanlar BA 5'e karşı uyarıyor. Yüksek ateş, yorgunluk ve halsizlik, öksürük ve nefes darlığı gibi BA 5 varyantı belirtileri bulunuyor. Peki; Yeni koronavirüs belirtileri nelerdir ve semptomlar kaç günde ortaya çıkar? İşte Korona belirtileri.
BA.5 VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?
Covid-19 vakalarının artışa geçmesi ile uzmanlar BA 5'e karşı uyarıyor. İşte BA 5 varyantının belirtileri;
- Yüksek ateş
- Yorgunluk ve halsizlik,
- Öksürük ve nefes darlığı,
- Burun akıntısı veya burun tıkanıklığı
- Baş ve kas ağrıları
- Boğaz ağrısı
- Nadiren olarak tat ve koku kaybı.
Uzmanlar BA.4 ya da BA.5 ile enfekte olan kişilerin Delta veya koronavirüsün diğer varyantları ile enfekte olanlara kıyasla tat ve koku duyularını kaybetme veya nefes darlığı yaşama olasılıklarının daha düşük olduğunu belirtiyor.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?
Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.
En yaygın semptomlar:
Ateş
Öksürük
Yorgunluk
Tat alma veya koku duyusunun kaybı
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Ağrı ve sızı
İshal
Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Gözlerde kızarıklık veya tahriş
Ciddi semptomlar:
Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı
Göğüs ağrısı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.