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Giriş Tarihi: 1.8.2022 14:18

Korona belirtileri değişti! Yeni koronavirüs belirtileri nelerdir ve semptomlar kaç günde ortaya çıkar?

Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış sebebiyle korona belirtileri konusu tekrar gündeme geldi. Covid-19’un yeni varyantı BA.5’e karşı dikkatli olunması gerektiği uzmanlar tarafından açıklanırken bilindiği üzere pandemi tüm dünyayı yaklaşık 2 yıldır etkisi altına almıştı. Ateş, kemik ve kas ağrısı, tat ve koku kaybı, nefes darlığı, öksürük gibi belli başlı semptomları bulunan yeni koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte koronavirüs belirtileri…

Korona belirtileri değişti! Yeni koronavirüs belirtileri nelerdir ve semptomlar kaç günde ortaya çıkar?

Günden güne farklılık gösteren koronavirüs belirtileri, Covid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle tekrar gündeme geldi. Covid-19 vakalarının artışa geçmesi ile uzmanlar BA 5'e karşı uyarıyor. Yüksek ateş, yorgunluk ve halsizlik, öksürük ve nefes darlığı gibi BA 5 varyantı belirtileri bulunuyor. Peki; Yeni koronavirüs belirtileri nelerdir ve semptomlar kaç günde ortaya çıkar? İşte Korona belirtileri.

BA.5 VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Covid-19 vakalarının artışa geçmesi ile uzmanlar BA 5'e karşı uyarıyor. İşte BA 5 varyantının belirtileri;

- Yüksek ateş
- Yorgunluk ve halsizlik,
- Öksürük ve nefes darlığı,

- Burun akıntısı veya burun tıkanıklığı
- Baş ve kas ağrıları
- Boğaz ağrısı
- Nadiren olarak tat ve koku kaybı.

Uzmanlar BA.4 ya da BA.5 ile enfekte olan kişilerin Delta veya koronavirüsün diğer varyantları ile enfekte olanlara kıyasla tat ve koku duyularını kaybetme veya nefes darlığı yaşama olasılıklarının daha düşük olduğunu belirtiyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?

Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.

En yaygın semptomlar:

Ateş

Öksürük

Yorgunluk

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Ağrı ve sızı

İshal

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Gözlerde kızarıklık veya tahriş

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı

Göğüs ağrısı

Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

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Korona belirtileri değişti! Yeni koronavirüs belirtileri nelerdir ve semptomlar kaç günde ortaya çıkar?
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