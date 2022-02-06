Koronanın öksüz bıraktığı bebekler büyüdü

Hamileyken korona olan Züleyha Özalt ve Duygu Arslan doğumdan sonra hayata veda etti. O bebeklerin aileleri, onlarsız yaşadıkları bir yılı anlattı: Evlatlarımız bize annelerinden kalan en büyük teselli...
Pandeminin başından beri koronavirüse yakalanan milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bunlardan bazıları da Kovid'li anne adaylarıydı. Hayalleri vardı, bebekleriyle birlikte mutlu bir aile kuracaklardı. Ancak hamileyken Kovid'in pençesine yakalanan anneler, bebeklerini dünyaya getirdikten sonra evlatlarını, eşlerini ve ailelerini geride bırakarak hayata gözlerini yumdu. O bebekler annelerinin yokluğunda büyüdü, ayaklandı ve yürümeye başladı. Eşlerini kaybetmenin acısını hâlâ ilk günkü gibi yaşayan babalar, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Kadir ARSLAN(Amasya'da 2021 Şubat ayındavefat eden Duygu AbacıArslan'ın eşi): Eşimi kaybettiktensonra hem kafamı dağıtmakhem de kendi işimi yapmakiçin Amasya'dan ayrılıpSinopBoyabat'a geldim. Eşim"Bana bir şey olursa çocuğumuannem büyütsün" demişti. Hemanneannesi hem de babaannesi ilgileniyor.Kimse ona anne şefkatiniyaşatamaz biliyorum ama annesininyokluğunu aratmamaya çalışıyoruz.Eşimin ailesiyle de sanki o ölmemişgibi ilişkilerimizi devam ettiriyoruz.Oğlum Yamaç için en iyisiniyapmaya çalışıyorum. Yanına gittiğimdearabayla gezmeye çıkıyoruz,oyuncaklar alıp beraber oynuyoruz.Bir tarafımız hep eksik ama birçocuk nasıl büyürse anne yokluğunuhissettirmeden onu öyle büyütmeyeçalışıyoruz. Annesinin notdefterleri, resimleri var onları saklıyoruz.İleride büyüdüğünde "İştebu senin annen" diyebilelim diye.Haftada bir oğlumla annesininmezarına gidiyoruz. Annesininmezarındayken susuyor, durgunlaşıyorve sakinleşiyor.Annesini kaybettiğimde ilkaklıma gelen şey çocuğumoldu zaten. Kimse onunyerini tutamaz ama yineçocuğuma tutundum.Annesinden kalan tektesellimiz oğlumuz. Busaatten sonra çocuğumiçin yaşayacağım.
KIZIMA BAKTIKÇA EŞİMİ GÖRÜYORUM ENGİN ÖZALT (2020 Kasım ayındavefat eden Züleyha Özalt'ın eşi): 3 çocuğumuzvardı, onlara annem ve babamlabirlikte bakıyoruz. Hafta sonları anneannesinegötürüyorum. Küçük kızımız İpekSare 1 yaşını geçti. Siması eşime benziyor,ona baktığımda Züleyha'yı görüyorum.Acımız hâlâ çok taze ama insan çocuklarınatutunuyor. Herkes 'Sen iyi olursançocukların da iyi olur' diye uyarıyor.En çok da bu yoruyor. Yaşadıklarımızçok zor ama Rabbim yardım ediyor birşekilde. Kızımız yavaş yavaş yürüyorartık. Annesinin mezarına götürüyoruz.Kardeşleri, anneleriyle yaptıklarınıanlatıyor. Ben de heponlara 'Anneniz bizi cennettebekliyor, inşallah orada kavuşacağız,dua edelim hep birlikte' diyerekdestek olmaya çalışıyorum. Allahbeni çocuklarımdan ayırmasın.