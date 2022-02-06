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Giriş Tarihi: 6.2.2022

Koronanın öksüz bıraktığı bebekler büyüdü

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Koronanın öksüz bıraktığı bebekler büyüdü

Hamileyken korona olan Züleyha Özalt ve Duygu Arslan doğumdan sonra hayata veda etti. O bebeklerin aileleri, onlarsız yaşadıkları bir yılı anlattı: Evlatlarımız bize annelerinden kalan en büyük teselli...

Pandeminin başından beri koronavirüse yakalanan milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bunlardan bazıları da Kovid'li anne adaylarıydı. Hayalleri vardı, bebekleriyle birlikte mutlu bir aile kuracaklardı. Ancak hamileyken Kovid'in pençesine yakalanan anneler, bebeklerini dünyaya getirdikten sonra evlatlarını, eşlerini ve ailelerini geride bırakarak hayata gözlerini yumdu. O bebekler annelerinin yokluğunda büyüdü, ayaklandı ve yürümeye başladı. Eşlerini kaybetmenin acısını hâlâ ilk günkü gibi yaşayan babalar, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.
Kadir ARSLAN (Amasya'da 2021 Şubat ayında vefat eden Duygu Abacı Arslan'ın eşi): Eşimi kaybettikten sonra hem kafamı dağıtmak hem de kendi işimi yapmak için Amasya'dan ayrılıp Sinop Boyabat'a geldim. Eşim "Bana bir şey olursa çocuğumu annem büyütsün" demişti. Hem anneannesi hem de babaannesi ilgileniyor. Kimse ona anne şefkatini yaşatamaz biliyorum ama annesinin yokluğunu aratmamaya çalışıyoruz. Eşimin ailesiyle de sanki o ölmemiş gibi ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Oğlum Yamaç için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yanına gittiğimde arabayla gezmeye çıkıyoruz, oyuncaklar alıp beraber oynuyoruz. Bir tarafımız hep eksik ama bir çocuk nasıl büyürse anne yokluğunu hissettirmeden onu öyle büyütmeye çalışıyoruz. Annesinin not defterleri, resimleri var onları saklıyoruz. İleride büyüdüğünde "İşte bu senin annen" diyebilelim diye. Haftada bir oğlumla annesinin mezarına gidiyoruz. Annesinin mezarındayken susuyor, durgunlaşıyor ve sakinleşiyor. Annesini kaybettiğimde ilk aklıma gelen şey çocuğum oldu zaten. Kimse onun yerini tutamaz ama yine çocuğuma tutundum. Annesinden kalan tek tesellimiz oğlumuz. Bu saatten sonra çocuğum için yaşayacağım.



KIZIMA BAKTIKÇA EŞİMİ GÖRÜYORUM
ENGİN ÖZALT (2020 Kasım ayında vefat eden Züleyha Özalt'ın eşi): 3 çocuğumuz vardı, onlara annem ve babamla birlikte bakıyoruz. Hafta sonları anneannesine götürüyorum. Küçük kızımız İpek Sare 1 yaşını geçti. Siması eşime benziyor, ona baktığımda Züleyha'yı görüyorum. Acımız hâlâ çok taze ama insan çocuklarına tutunuyor. Herkes 'Sen iyi olursan çocukların da iyi olur' diye uyarıyor. En çok da bu yoruyor. Yaşadıklarımız çok zor ama Rabbim yardım ediyor bir şekilde. Kızımız yavaş yavaş yürüyor artık. Annesinin mezarına götürüyoruz. Kardeşleri, anneleriyle yaptıklarını anlatıyor. Ben de hep onlara 'Anneniz bizi cennette bekliyor, inşallah orada kavuşacağız, dua edelim hep birlikte' diyerek destek olmaya çalışıyorum. Allah beni çocuklarımdan ayırmasın.

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Koronanın öksüz bıraktığı bebekler büyüdü
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