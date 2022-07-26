Koronavirüs belirtileri değişti! (Covid-19) Yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir, yeni Covid-19 semptomları neler?

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı

Göğüs ağrısı

Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

KAYNAK: Dünya Sağlık Örgütü