Koronavirüs belirtileri değişti! (Covid-19) Yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir, yeni Covid-19 semptomları neler?

Hastalığın semptomları adım adım değişiklik gösterirken Koronavirüs belirtileri ile araştırılıyor. Anlık olarak grip semptomları gösteren ve corona virüsü olup olmadığını öğrenmek isteyenler "(Covid-19) Yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde ortaya çıkar, yeni Covid-19 semptomları neler? Sorusuna yanıt arıyor. Yeni varyantların belirtileri her geçen gün güncelleniyor. İşte yeni Koronavirüs belirtileri
COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.
Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.
En yaygın semptomlar:
Ateş
Öksürük
Yorgunluk
Tat alma veya koku duyusunun kaybı
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Ağrı ve sızı
İshal
Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Gözlerde kızarıklık veya tahriş
Ciddi semptomlar:
Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı
Göğüs ağrısı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.
KAYNAK: Dünya Sağlık Örgütü