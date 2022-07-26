Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs belirtileri değişti! (Covid-19) Yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir, yeni Covid-19 semptomları neler?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 20:49

Koronavirüs belirtileri değişti! (Covid-19) Yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir, yeni Covid-19 semptomları neler?

Dünya üzerinde pek çok vaka sayısına sebep olan koronavirüs belirtileri değişti. Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs belirtileri açıklandı. Özellikle bayram dönüşü vakalarda patlama yaşanırken nezle, soğuk algınlığı, grip gibi durumların da yaşanmaya başlanması ile birlikte koronavirüs belirtileri de araştırılır hale geldi. Peki (Covid-19) Yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde ortaya çıkar, yeni Covid-19 semptomları neler? İşte yeni Covid-19 semptomları ve belirtileri…

Koronavirüs belirtileri değişti! Covid-19 Yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir, yeni Covid-19 semptomları neler?

Hastalığın semptomları adım adım değişiklik gösterirken Koronavirüs belirtileri ile araştırılıyor. Anlık olarak grip semptomları gösteren ve corona virüsü olup olmadığını öğrenmek isteyenler "(Covid-19) Yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde ortaya çıkar, yeni Covid-19 semptomları neler? Sorusuna yanıt arıyor. Yeni varyantların belirtileri her geçen gün güncelleniyor. İşte yeni Koronavirüs belirtileri

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?

Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.

En yaygın semptomlar:

Ateş

Öksürük

Yorgunluk

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Ağrı ve sızı

İshal

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Gözlerde kızarıklık veya tahriş

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı

Göğüs ağrısı

Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

KAYNAK: Dünya Sağlık Örgütü

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