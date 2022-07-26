Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 26 Temmuz 2022 Sağlık Bakanlığı günlük corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu?

26 TEMMUZ 2022 TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Temmuz 2022 koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklanmadı ve Bakanlık tarafından güncel veriler gelince korona son durum verileri de belli olacak.

11-17 TEMMUZ 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Haftalık Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 124 bin 732 oldu.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti.

4-10 Temmuz arasında vaka tespit edilen vaka sayısı ise 117 bin 95. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 100 bin arttı.