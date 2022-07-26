Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 26 Temmuz 2022 Sağlık Bakanlığı günlük corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklanıyor. Son dönemde artan vaka sayısı sebebiyle günlük corona tablosu merak ediliyor. Bugüne ait günlük tabloyu merak edenler 26 Temmuz 2022 Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; 26 Temmuz 2022 Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 26 Temmuz 2022 Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte yanıtı…
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Temmuz 2022 koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklanmadı ve Bakanlık tarafından güncel veriler gelince korona son durum verileri de belli olacak.
Haftalık Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.
Buna göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 124 bin 732 oldu.
Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti.
4-10 Temmuz arasında vaka tespit edilen vaka sayısı ise 117 bin 95. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 100 bin arttı.
Dünyada koronavirüs vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Almanya, İtalya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde günlük yüzbinleri geçen vaka sayıları görülmeye başlandı. Peki, Türkiye'de durum nasıl? Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile ilgili dikkat çekici açıklamalrda bulundu.
"Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz" dedi.
Bakan Koca, koronavirüse karşı "Vatandaşlarımızın hatırlatıcı güncel dozlarını yaptırmalarını" öneriyoruz derken, 50 yaş üstü kronik veya ek hastalığı olan kişilerin hem aşı olması gerektiğini söyledi. Hem de kalabalık ortamlara girerken maske takmaları gerektiğinin altını çizdi.
Ve vatandaştan "Yerli aşımız oldukça etkili" diyerek, TURKOVAC aşısı olmalarını istedi.