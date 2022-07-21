Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu, son durum nedir? Türkiye’de vaka sayısı hızla tırmanıyor! 21 Temmuz 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı

Günlük vaka sayısı, son durum ve gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Mart'tan itibaren azalan vaka sayısı, haziranın ikinci yarısından itibaren yeniden artış eğilimine girdi. Artışın Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Türkiye'de de vaka sayıları hızla tırmanış gösteriyor. Özellikle Kurban Bayramı sonrası yurt genelinde vaka sayısında patlama yaşandı. Hızla artan vakalarla ilgili son durum değerlendirmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, vaka sayısının günlük 40 katına çıktığını duyurması üzerine ''Maskeler geri mi geliyor?'' sorusu akıllarda yerini aldı. Peki, 21 Temmuz 2022 Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı kaç oldu, son durum nedir? Maske yasağı geri mi gelecek? İşte 11-17 Temmuz haftası vaka ve ölüm sayısı!
11-17 TEMMUZ 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Haftalık Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.
Buna göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 124 bin 732 oldu.
Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti.
4-10 Temmuz arasında vaka tespit edilen vaka sayısı ise 117 bin 95. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 100 bin arttı.
AŞI MİKTARI 150 MİLYONA YAKLAŞTI
Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 149 milyon 16 bin 479 doza ulaştı.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
BAKAN KOCA: VAKA SAYISI GÜNLÜK 40 KAT ARTTI
Dünyada koronavirüs vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Almanya, İtalya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde günlük yüzbinleri geçen vaka sayıları görülmeye başlandı. Peki, Türkiye'de durum nasıl? Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile ilgili dikkat çekici açıklamalrda bulundu.
"Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz" dedi.
KOCA: YERLİ AŞIMIZ "TURKOVAC" OLDUKÇA ETKİLİ
Bakan Koca, koronavirüse karşı "Vatandaşlarımızın hatırlatıcı güncel dozlarını yaptırmalarını" öneriyoruz derken, 50 yaş üstü kronik veya ek hastalığı olan kişilerin hem aşı olması gerektiğini söyledi. Hem de kalabalık ortamlara girerken maske takmaları gerektiğinin altını çizdi.
Ve vatandaştan "Yerli aşımız oldukça etkili" diyerek, TURKOVAC aşısı olmalarını istedi.
KAPANMA KARARI ÇIKAR MI?
Peki, artan vaka sayıları sonrası yeni tedbirler alınacak mı? Hatta Türkiye yeniden kapanacak mı? "Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam. Panik havası yok, ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek covidle birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.
KORONAVİRÜS BELİRTİSİ OLAN NE YAPMALI?
Yeni yoğun bakımların açılmasına gerek olmadığını söyleyen Bakan Koca, durumu riskli olan, koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin ne yapması gerektiğini de anlattı. "Bir belirti varsa erken dönemde testlerini yaptırıp, eğer pozitifse o durumda ek hastalığı varsa ilaca başlama durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla elimizde ilacımız var, aşımız var. Kişisel tedbirlere uyarak covidle yaşamayı artık öğrendik. Covid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı ayrıca koronavirüsün belirtilerinin son dönemde grip benzeri seyrettiğini söylerken, belirtileri de boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve kas ağrısı olarak sıraladı.