Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu, son durum nedir? Türkiye’de vaka sayısı hızla tırmanıyor! 21 Temmuz 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı

11-17 TEMMUZ 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Haftalık Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 124 bin 732 oldu.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti.

4-10 Temmuz arasında vaka tespit edilen vaka sayısı ise 117 bin 95. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 100 bin arttı.