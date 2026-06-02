Korsan taksiciler sıkı denetime takıldı! Araçlar trafikten men edildi, para cezası kesildi

Giriş Tarihi: 2.06.2026 13:26 Son Güncelleme: 2.06.2026 13:33

İstanbul’da 2025 yılı ve 31 Mayıs 2026 itibarıyla yapılan denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen toplam 18 bin 85 sürücü hakkında işlem yapıldı, araçlar trafikten men edildi. Mevzuata aykırı taşımacılık hizmeti alan 18 bin 529 yolcuya da işlem uygulandı.

EMNİYETTEN KORSAN TAŞIMACILIĞA YOĞUN DENETİM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen sürücüler hakkında işlem yapılırken, bu araçların trafikten men edildiği bildirildi.

2025 YILINDA 11 BİNDEN FAZLA SÜRÜCÜYE İŞLEM

2025 yılı içerisinde yapılan kontrollerde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen:

  • 11 bin 677 sürücü hakkında işlem yapıldı
  • Araçları trafikten men edildi
  • 11 bin 962 yolcu hakkında da mevzuata aykırı taşımacılık hizmeti nedeniyle işlem uygulandı.

BAYRAM SONUNDA YENİ VERİLER

31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla yapılan son denetimlerde ise:

  • 6 bin 408 sürücü hakkında işlem yapıldı
  • Araçları trafikten men edildi
  • 6 bin 567 yolcu hakkında işlem gerçekleştirildi

TOPLAMDA 18 BİNİ AŞKIN SÜRÜCÜ VE YOLCUYA İŞLEM

İki dönem birlikte değerlendirildiğinde İstanbul'da korsan taşımacılık kapsamında toplam 18 bin 85 sürücüye işlem uygulanırken, 18 bin 529 yolcunun da mevzuata aykırı taşımacılık hizmeti aldığı tespit edildi.

