Haberler Yaşam Haberleri Koruma polisine hüzünlü veda
Giriş Tarihi: 23.12.2023

Koruma polisine hüzünlü veda

Koruma polisine hüzünlü veda
Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli 3 yıllık polis memuru Koray Sütçü (31), cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sütçü için, İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Türk Bayrağına sarılı tabutla mahalle meydanına getirilen Sütçü'nün yakınlarından helallik alındı. Baba Mehmet ile anne Hülya Sütçü, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar katıldı. Polis memuru Koray Sütçü, cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 6 kahraman Mehmetçik şehit
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | THY'nin İstanbul kalkış ve varışlı 41 seferi iptal oldu
Son dakika: BMGK'da "Gazze'de acil adım" karar tasarısı kabul edildi
Tokat'a şehit ateşi düştü
Google ve Meta’yı dize getirip yasayı çıkarmıştı! Avustralya Komisyon Başkanı SABAH’a konuştu: Microsoft CEO’su hemen aradı ve…
SON DAKİKA | İstanbul merkezli 13 ilde Kafes-23 operasyonu: 5 organize suç örgütü çökertildi
Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım! Bakan Uraloğlu duyurdu: Pazartesi açılıyor
Başkan Erdoğan: Piyasayı manipüle etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
SON DAKİKA | Türkiye ve ABD arasında yüksek düzeyli savunma grubu toplantısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Koruma polisine hüzünlü veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA