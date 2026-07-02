Koruyucu aile sistemi kendi kültürümüze özgü olacak

Koruyucu aile hizmetinin benimsenmesi ve daha fazla çocuğun aile ortamında büyümesine imkân tanınması hedefiyle düzenlenen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı" sonuç bildirgesi paylaşıldı. Bildirgede, koruyucu aile sisteminin daha görünür, profesyonel ve sürdürülebilir olması için geliştirilen stratejiler şöyle sıralandı:

YOL HARİTASI:



Geleneksel ve yeni nesil medya araçlarının daha etkin şekilde kullanımı sağlanacak.

Kültürümüze özgü bakış açısıyla yenilikçi hizmet modelleri geliştirilecek.

Ailelere sunulan maddi destek ve sosyal imkânların genişletilmesi ile eğitim çalışmaları için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği artırılacak.



Çocukların kendi hayatlarını ilgilendiren hususlarda "çocuk katılımı" ilkesi gözetilecek.



Koruyucu ailelik sistemi ile ilgili bilinçlendirme faaliyetleri yaygınlaştırılacak.



Biyolojik ailelerin, koruyucu ailelerin, çocukların ve görevli personelin geri bildirimleri için dijital öz değerlendirme Ailelere sunulan maddi destek mekanizması oluşturulacak.



Velayet ve vesayete dair hükümler gözden geçirilecek ve günlük yaşama ilişkin işlemlerde temsil yetkisinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak.



Çocukların görüşleri, deneyimleri ve geleceğe ilişkin beklentileri öncelikli olarak dikkate alınacak.