Koruyucu annenin melekleri sevgiyle yeniden doğdu

Kahramanmaraş'ta yaşayan Durdu (37) ve Yasemin Dertli (34) çifti, iki çocuklarının yanı sıra 3 özel gereksinimli çocuğa koruyucu aile olarak hayatlarını değiştirdi. Dertli çifti, 2020 yılında o dönem 5 yaşındaki Muhammet ile 3 yaşındaki Ahmet'e, 1 yıl sonra ise 11 yaşındaki ablaları Hanım'a koruyucu aile oldular. 6 yıldır büyük bir sabır ve sevgiyle çocukların gelişimi için mücadele eden Yasemin Dertli, "Çocuklara her şeyi sil baştan öğrettim. Hiç konuşamayan çocuklar artık konuşuyor, hatta bana Anneler Günü için resim bile yaptılar. Onlar benim meleklerim. Biz artık onlarla birlikte kocaman bir aileyiz." diyerek yaşadığı mutluluğu anlattı.

Çocukların eve ilk geldiklerinde konuşamadığını ve temel ihtiyaçlarını bile tek başlarına karşılayamadığını söyleyen Yasemin Dertli, yaşadıkları süreci şöyle anlattı: "Çocukların tuvalet eğitimi yoktu, konuşamıyorlardı. Ebeveynleri de özel gereksinimli olduğu için çocuklara yeterli eğitim verilememişti. Bir öğretmen gibi ilgilendim. Kısa sürede konuşmaya, kendilerini ifade etmeye başladılar"