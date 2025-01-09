Köse’de hayaller gerçek oldu

Her yıl yaklaşık 100 ailenin doğal gaz olmadığı için büyükşehirlere göç ettiği Köse İlçesinde görevli memurlar da doğalgaz bulunan 26 km uzaklıktaki Kelkit ilçesinden ev tutarak, Köse'nin ekonomisine olumsuz etki yapıyordu. Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler'in girişimleri sonucunda ilçeye doğal gaz gelmesi için çalışmalar başladı. 2024 yılı Temmuz ayında ilk kazmanın vurulduğu ilçede, doğalgaz 2025 kışında evlere ulaştı.

Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, "İlçemizin yıllardır özlem duyduğu doğal gaz sıkıntımız bu gün itibariyle son buldu. Doğal gazımız şuan borulara basıldı, doğal gazı evine bağlatmak isteyen vatandaşımızın, direkt Kelkit doğal gaz şubesine giderek gerekli işlemleri tamamlaması yeterli" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ziyareti esnasında doğal gaz sözü aldığını hatırlatan başkan Kesler, "Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinin sonuçlarına göre Köse İlçemiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 87 oy vererek Türkiye rekoru kırdı. Cumhurbaşkanımız Gümüşhane'ye geldiğinde biz de kırdığımız rekoru hatırlatarak Doğal gaz konusunda ricada bulunduk. Tek isteğimiz zaten doğalgaza kavuşmaktı, Cumhurbaşkanımıza da 'Sayın başkanım izin adınıza vatandaşlarımıza Doğal gaz sözü verdim. Bu konuda da çok zor durumdayım ' dedim. Sağolsun Cumhurbaşkanımız da hemen talimat verdi. Sonra çalışmalar başladı ve nihayetinde bu gün gazımız kullanıma hazır. Sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel başkanımız Devlet Bahçeli'ye, ilimizin milletvekilleri Musa Küçük ve Celalettin Köse'ye de bu süreçte bizi yalnız bırakmayıp yaptıkları desteklerden ötürü Köseli vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.