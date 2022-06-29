Kosova Nerede? Kosova Başkenti Neresi, Nereden Ayrıldı?

Kosova sık sık bir ülkenin şehri sanılabiliyor. Bu büyük bir yanılgıdır çünkü Kosova yakın tarihte bir ülkeden ayrılmış olan bağımsız bir ülkedir. Peki, Kosova nereden ayrıldı? Kosova'nın nereden ayrıldığı sorusunun yanında Kosova hakkında en çok sorulan sorular genelde Kosova başkenti neresi sorusu ile Kosova nerede? Soruları olmaktadır. Son yılların en önemli gündem meselelerinden olan Kosova'yı mercek altına aldık.

Kosova Nerede?

Kosova oldukça küçük bir yerdir ve son derece tatlı bir ülkedir. Konum itibariyle balkanlarda yerleşmiş olan Kosova, Dünyada pek fazla tanınan bir ülke değildir çünkü bağımsızlığını kazanması henüz oldukça yenidir. Peki, Kosova nereye bağlı? Denize kıyısı olmayan Kosova'nın kuzeyinde ve doğusunda kalan bölgede Sırbistan ülkesi yer alır. Güneyinde Kuzey Makedonya ile Arnavutluk yer alırken Batısında da Karadağ ile komşudur.

Kosova'ya göz atıldığı zaman bu küçük ve şirin ülkenin kültürel ve ekonomik olarak başkenti denebilecek yerin Priştine şehri olduğu görülmektedir. Kosova'da görülmeye değer diyebileceğimiz çok fazla müze, cami ve tarihi dokuya sahip mimari öğeler sıralanabilir. Aynı zamanda Kosova genel olarak çevre düzenlemesinin de gayet başarılı olduğu bir ülkedir. Bu nedenle Kosova'nın parkları, bahçeleri ve şehir düzenlemeleri son derece başarılıdır.

Kosova Nereye Bağlı?

Kosova, henüz çok yeni bir tarihte ülke olmuş ve bağımsızlığını elde etmiştir. 17 Şubat 2008 yılında ülke statüsüne kavuşan Kosova'nın nereye bağlı olduğu tam da bu yeni olay nedeniyle insanların zihninde net değildir. Kosova eskiden bir ülkeye bağlıyken şu an tamamen kendi bağımsızlığını kazanmıştır ve yönetiminde hürdür.

Kosova'nın tanınma süreci siyasi olarak son derece yoğun gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir ve müzakereler, tartışmalar, desteklemeler ve itirazlar ile büyük bir araştırma konusudur. Nitekim bu konu hakkındaki akademik çalışmalar hem Dünya genelinde hem de Avrupa genelinde üniversite birimleri ve bağımsız araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde de konu hakkında çalışan uzmanlar mevcuttur.

Kosova Nereden Ayrıldı?

Kosova yukarıda da belirttiğimiz gibi çok yeni bir tarihte, 2008 senesinde bağımsızlığına kavuşmuştur. Kosova'nın ayrıldığı ülke ise hemen Kuzeydoğu bölgesinde komşusu olan Sırbistan ülkesidir. Sırbistan'dan kopan Kosova son yıllarda kendisine olan ilginin artması nedeniyle turizm açısından Sırbistan'a bağlı olduğu günlere nazaran daha bir yükselme yaşadığını söylemek mümkündür. Bu yükselmenin yanında Kosova hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de hala Kosova Başkentidir.

Kosova Başkenti

Kosova Başkenti, yukarıda da bahsi geçilen Priştine'dir. Priştine Kosova için son derece önemlidir. Genelde turistik geziler bu şehre yapılır. Priştine hem tarihi dokusu ile hem de eğlence hayatı ile Kosova'yı gezmek isteyenler için çok yerinde bir tercih olacaktır.