TV8 CANLI İZLE: Kosova - Türkiye maçı şifresiz izle (Milli maç canlı yayın)

Giriş Tarihi: 31.03.2026 21:39 Son Güncelleme: 31.03.2026 21:40

Kosova Türkiye maçı canlı izle ekranı başında milyonlar tek yürek! Dünya Kupası yolunda en kritik randevu olan milli maç canlı izle aramaları için TV8 canlı yayın linki burada. Play-off final maçı şifresiz yayınına ulaşmak için futbolseverler ekran başında.

  • ABONE OL

Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde milli maç heyecanı yaşanıyor. Bu akşam sahada ter dökecek olan Türkiye maçı için taraftarlar Kosova Türkiye maçı canlı izle linkini sorguluyor. Maçı uydudan, internetten veya mobil cihazlardan takip etmek isteyenler için TV8 canlı izle imkanı sunuluyor. İşte şifresiz Türkiye-Kosova maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası hayallerimizi gerçeğe dönüştürecek olan tarihi randevu, bu akşam Priştine'de gerçekleşiyor. Play-off yarı finalini başarıyla geçen Ay-yıldızlı ekibimiz, Kosova engelini de aşarak adını turnuvaya yazdırmak istiyor. Büyük bir merakla beklenen karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Zorlu müsabaka, yayın haklarının sahibi olan TV8 ekranlarından tüm Türkiye'ye şifresiz olarak ulaştırılacak.

TV8 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ: MİLLİ MAÇ KESİNTİSİZ İZLE

Maçı internet üzerinden, bilgisayar, tablet veya telefon aracılığıyla izlemek isteyen taraftarlar için en güvenilir adres resmi yayıncı kanal olacak. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak doğrudan maça erişebilirsiniz:

👉 TV8 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AY-YILDIZLI EKİPTE SON DURUM: MUHTEMEL 11'LER

Bizim Çocuklar sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Teknik direktör yönetimindeki milli takımımızda moraller yüksek. İşte beklenen 11:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

TV8 FREKANS BİLGİSİ

UYDU

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

UYDU

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

MİLLİ TAKIMI DÜNYA KUPASI'NDA NELER BEKLİYOR?

FIFA'nın daha önce gerçekleştirdiği kura çekimine göre, play-off C yolundan (Türkiye'nin bulunduğu rota) gelecek takımın hangi gruba düşeceği belirlenmişti. Eğer Ay-yıldızlılar Kosova engelini aşarsa, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek.

Türkiye'nin Kosova'yı elemesi durumunda D Grubu'ndaki rakipleri ABD, Avustralya ve Paraguay olacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz