TV8 CANLI İZLE: Kosova - Türkiye maçı şifresiz izle (Milli maç canlı yayın)

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası hayallerimizi gerçeğe dönüştürecek olan tarihi randevu, bu akşam Priştine'de gerçekleşiyor. Play-off yarı finalini başarıyla geçen Ay-yıldızlı ekibimiz, Kosova engelini de aşarak adını turnuvaya yazdırmak istiyor. Büyük bir merakla beklenen karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Zorlu müsabaka, yayın haklarının sahibi olan TV8 ekranlarından tüm Türkiye'ye şifresiz olarak ulaştırılacak.