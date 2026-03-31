TV8 CANLI İZLE: Kosova - Türkiye maçı şifresiz izle (Milli maç canlı yayın)

Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde milli maç heyecanı yaşanıyor. Bu akşam sahada ter dökecek olan Türkiye maçı için taraftarlar Kosova Türkiye maçı canlı izle linkini sorguluyor. Maçı uydudan, internetten veya mobil cihazlardan takip etmek isteyenler için TV8 canlı izle imkanı sunuluyor. İşte şifresiz Türkiye-Kosova maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...
Dünya Kupası hayallerimizi gerçeğe dönüştürecek olan tarihi randevu, bu akşam Priştine'de gerçekleşiyor. Play-off yarı finalini başarıyla geçen Ay-yıldızlı ekibimiz, Kosova engelini de aşarak adını turnuvaya yazdırmak istiyor. Büyük bir merakla beklenen karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Zorlu müsabaka, yayın haklarının sahibi olan TV8 ekranlarından tüm Türkiye'ye şifresiz olarak ulaştırılacak.
Maçı internet üzerinden, bilgisayar, tablet veya telefon aracılığıyla izlemek isteyen taraftarlar için en güvenilir adres resmi yayıncı kanal olacak. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak doğrudan maça erişebilirsiniz:
Bizim Çocuklar sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Teknik direktör yönetimindeki milli takımımızda moraller yüksek. İşte beklenen 11:
Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: ¾
FIFA'nın daha önce gerçekleştirdiği kura çekimine göre, play-off C yolundan (Türkiye'nin bulunduğu rota) gelecek takımın hangi gruba düşeceği belirlenmişti. Eğer Ay-yıldızlılar Kosova engelini aşarsa, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek.
Türkiye'nin Kosova'yı elemesi durumunda D Grubu'ndaki rakipleri ABD, Avustralya ve Paraguay olacak.