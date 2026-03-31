Kosova - Türkiye maçı hangi kanalda, saat Kaçta? Milli maç şifresiz ekranlara gelecek! İşte muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en kritik sınavına Priştine'de çıkıyor. Yarı finalde Romanya'yı eleyerek finale adını yazdıran millilerimiz, Kosova engelini de aşarak ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek dev turnuvaya bilet almayı hedefliyor. Futbolseverler ise bu tarihi mücadelenin yayın bilgilerini ve takımların son durumunu heyecanla takip ediyor.
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off finalinde Kosova ile tarihi bir maça çıkıyor. Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak bu dev karşılaşma, Türkiye'nin 2002'den bu yana süregelen Dünya Kupası özlemini bitirme şansı taşıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, sahadan galibiyetle ayrılarak adını dünya devlerinin arasına yazdırmak için kenetlenmiş durumda.
Milyonların heyecanla beklediği Kosova - Türkiye maçı bugün, yani 31 Mart Salı günü oynanacak. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği müsabaka, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Bu kritik randevu, TV8 ekranlarından canlı, naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
Montella'nın sahaya süreceği kadro büyük oranda şekillendi. Beklenen ilk 11 şöyle:
Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
Türkiye, tarihinde 4. kez karşılaşacağı Kosova karşısında bugüne kadar oynadığı 3 maçı da kazandı. Bu süreçte rakip filelere 12 gol gönderen ay-yıldızlılar, kalesinde sadece 2 gol gördü.
Türkiye, Kosova'yı elerse Dünya Kupası D grubunda yer alacak ve ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.