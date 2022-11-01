Kosova’dan Ne Alınır? Kosova’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Bir zamanlar Doğu Roma İmparatorluğu'nun ve Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimi olduğu topraklardan olduğu için tarihi birikimi yüksek olan Kosova'dan ne alınır sorusuna yanıt bulmak zor değildir. Kosova'dan alınacak hediyelik eşyalar içinde, ülkenin geçmişine ait izlere ve kültürüne ait parçalara rastlamak mümkündür. Kosova'nın neyi meşhurdur ve ne getirilir sorusunun cevabı ile ilgilenenler, çoğunlukla gezginler ve turistlerdir. İşte Kosova'dan alınacaklar ile ilgili detaylar…

Kosova'dan Ne Alınır?

Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ile Karadağ arasında kalmış olan ve denize hiç kıyısı bulunmayan Kosova, neredeyse İstanbul büyüklüğünde bile olmayan çok küçük bir devlettir. Kosova, uzun yıllar verdiği özgürlük mücadelesi sonucunda 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Fakat, ne yazık ki bu eski Sırbistan eyaleti, ne Birleşmiş Milletler (BM), ne de Avrupa Birliği (AB) tarafından tanınmayan bir ülkedir. Buna rağmen, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok yerinden turistlerin ilgisini çeker. Şu anda, farklı ülkelerden Kosova'ya seyahat etmek mümkündür.

Bağımsızlığı görmezden gelinen bir ülke olan Kosova topraklarının % 10'u, milli tabiat parkı olarak sınıflandırılır. Doğada vakit geçirmeyi ve yeşil alan severleri mutlu etmeye yetecek kadar yeşil alanı bulunur. Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini görmenin mümkün olduğu Kosova, tarihe ve kültüre aç olanları tatmin edecek niteliktedir. Bu ülkeyi ziyaret edenlerin merak ettiği bir diğer konu ise hediyelik eşyalardır. Kosova'dan bir hatıra veya kullanışlı bir ürün almak isteyenler için birtakım seçenekler vardır.

Kosova'dan Alınacak Hediyelik Eşyalar

Yeşil ile tarihin iç içe geçmiş olduğu bir coğrafya olan Kosova'dan getirilebilecek meşhur hediyelik eşyalar aşağıda belirtildiği gibidir.

Müzik enstrümanları: Çoğu Avrupa ülkesi gibi Kosova'da da müzik ve sanata yoğun ilgi gösterilir. Bundan dolayı, el yapımı da dahil olmak üzere pek çok müzik enstrümanı vardır.

Yöresel Kosova kıyafetleri: Geleneksel giysilerden hoşlananlar ve Kosova hatırası olarak saklamak isteyenlere hitap edebilir.

Ajvar Sosu: Yoğun baharatlı bu sosun içinde, kırmızı biber, domates, közlenmiş patlıcan ve soğan bulunur. Yemeklerin yanında tüketilebilir lezzetli bir meze olduğu için hediye olarak alınabilir.

Biblolar: Her ülkede olduğu gibi Kosova'da da, birbirinden renkli ve farklı tasarımlara sahip biblolar ile süs eşyaları bulmak mümkündür.

Ahşap ürünler: Ormanlık alanların fazlalığı nedeniyle, Kosova'da ahşap işçiliği yaygındır. Bu yüzden, pek çok hediyelik ahşap eşya bulunabilir.