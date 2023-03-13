Koşullu Arama Yönlendirme Aktif Ne Demek? Koşullu Arama Yönlendirme Etkinleştirildi Nasıl Kapatılır?

Koşullu arama yönlendirme aktif ne demek konusu, yoğun telefon kullanan kişiler tarafından genel olarak kullanılsa da, bu özelliği inceleyerek yaşamına dahil etmeyi planlamayı düşünen kişiler tarafından da elzem görülmektedir. Bunun yanı sıra Koşullu arama yönlendirme aktif iptal etme ve kapatma durumları bahsi geçen yoğun iş yaşamı geçiren yahut telefon ile az iletişime geçen kişiler tarafından da araştırılmaktadır.

Koşullu Arama Yönlendirme Aktif Ne Demek?

Koşullu arama yönlendirme aktif söylemi; kişinin cep telefonunun tamamı ile meşgul durumdayken, gelen telefon çağrısına yanıt verilmemesi durumunda ya da ulaşılamama durumlarında diğer başka bir cep telefon numarasına yönlendirildiği manasına gelmektedir. Kısacası bu bildirim ile karşılaşıldığı vakit mobil telefon numarası, herhangi başka bir telefon numarasına yönlendirilmiş manasını taşımaktadır. Koşullu arama yönlendirme aktif mesajının çıkmasının iki sebebi bulunmaktadır. Bu sebepler ise; cep numarası yanıt verilmediği durumunda, meşgul olduğunda, ulaşılamadığında yahut komple diğer bir cep telefon numarasına yönlendirilmiştir anlamını taşımaktadır. Telefon numarası meşgul durumdayken cevaplanmadığı taktirde ya da ulaşılmadığı vakit sesli mesaj servisine yönlendirilir. Telefon numarası ya farklı bir telefon numarasına yönlendirilir yahut da sesli mesaj servisi aktif hale getirildiği için bu bildirim alınmıştır.

Koşullu Arama Yönlendirme Nasıl Aktifleştirilir?

Bu yönlendirme biçimini aktif hale getirmek için en kolay yol; operatörle görüşmek ve iletişim kurmak olacaktır. Mevcut kullanılan operatör (turkcell, turk telekom, vodafone vs.) ile görüşme kurarak müşteri hizmetlerine talep ederek bu işlemi faaliyete geçirebilmek mümkündür. Bunun yanı sıra bahsi geçen işlemi gerçekleştirmek için telefonların arama ayarları da tercih edilerek kullanılabilir. Cep telefonu üzerinden arama ayarları kısmından arama yönlendirme sekmesi bölümüne gelinerek kullanan numarayı, yönlendirilmek istenen diğer numara ile eşleştirerek işlem tamamlanabilmektedir.

Koşullu Arama Yönlendirme Etkinleştirildi Nasıl Kapatılır?

Koşullu arama yönlendirme aktif işlemi ile pek çok kişi; kullanmış olduğu cep telefon numarasını, yoğunluk sebebi ile farklı bir kullandığı numaraya yönlendirmeyi tercih etmektedir. Bunun yanında, tıpkı koşullu arama yönlendirme işleminin aktifleştirilmesi gibi koşullu arama yönlendirmeyi iptal etme işlemi de oldukça kolay bir işlem olarak bilinmektedir. Bu iptal işlemi için de aynı şekilde yönlendirme işlemindeki gibi tercih edilerek kullanılan operatör üzerinden işlem gerçekleştirilebilmektedir. Diğer başka bir alternatif olarak da telefonun arama ayarlarından benzer biçimde; koşullu arama yönlendirme seçeneği ve bildirimleri iptal edilebilmektedir.