Haberler Yaşam Haberleri Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi'nin satılacağı iddia edilmişti: Açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 29.03.2026 14:59 Son Güncelleme: 29.03.2026 15:22

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA
  • ABONE OL

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" şeklindeki iddiaların bağlamından koparılarak manipüle edildiği belirtilerek, "İstanbul'un Kartal ilçesindeki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir. Hastane, uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vermeyi sürdürmektedir. İddialarda kullanılan görsel mevcutta hizmet veren hastane binası değildir. Vatandaşlarımızın, gerçek bağlamından koparılarak servis edilen ve kamu hizmetlerini hedef alan asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz