Haberler Yaşam Haberleri Koton Mağazacılık halka arz oluyor! Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 26.4.2024 09:57 Son Güncelleme: 26.4.2024 10:00

Koton Mağazacılık halka arz oluyor! Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

Halka arz takvimi güncellendi. En son Nisan ayında Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz olmuş ve talep toplama işlemlerini tamamlamıştı. Şimdi ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile yeni bir halka arz haberi geldi Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz haberini duyurdu. Peki, Koton Mağazacılık halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir? Hangi bankalarda var?

Koton Mağazacılık halka arz oluyor! Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

Koton Mağazacılık halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Peki Koton Mağazacılık halka arz ne zaman, talep toplama tarihi ne, kaç lot verir?

Koton Mağazacılık halka arz oluyor!

Borsa İstanbul'da 8 milyon yatırımcının merakla beklediği halka arzlardan birisi olan Koton Mağazacılık Tekstl San. ve Tc. A.Ş. halka arzının ayrıntıları belli olmaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 25 Nisan tarihli Haftalık Bülten'inde Koton Mağazacılık Tekstl San. ve Tc. A.Ş.'nin (KOTON halka arzına onay verildi.

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz bilgileri

Halka Arz Fiyat : 30,50 TL
Dağıtım Yöntemi : Bireysele Eşit Dağıtım
Halka Arz Miktarı Pay : 136,600,000 Lot
Aracı Kurum : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BIST Kodu : KOTON
İşlem Pazarı : Yıldız Pazar

Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 34.150.000 Lot
- Ortak Satışı : 94.350.000 Lot (Nemo Apparel B.V.)
- Ortak Satışı : 4.050.000 Lot (Yılmaz Yılmaz)
- Ortak Satışı : 4.050.000 Lot (Şükrye Gülden Yılmaz)

Halka Arzdan Elde edilecek Gelirin Kullanım Yeri
- %30-40 Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeler, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları.
- %60-70 İşletme sermayesi.

Dağıtılacak Pay Miktarı
- Tahsisat oranı belli olduğunda netleşecek.

Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.

Halka Arz Büyüklüğü ～ 4,1 Milyar TL.

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