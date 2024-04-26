Koton Mağazacılık halka arz oluyor! Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

Koton Mağazacılık halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Peki Koton Mağazacılık halka arz ne zaman, talep toplama tarihi ne, kaç lot verir?
Koton Mağazacılık halka arz oluyor!
Borsa İstanbul'da 8 milyon yatırımcının merakla beklediği halka arzlardan birisi olan Koton Mağazacılık Tekstl San. ve Tc. A.Ş. halka arzının ayrıntıları belli olmaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 25 Nisan tarihli Haftalık Bülten'inde Koton Mağazacılık Tekstl San. ve Tc. A.Ş.'nin (KOTON halka arzına onay verildi.
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 34.150.000 Lot
- Ortak Satışı : 94.350.000 Lot (Nemo Apparel B.V.)
- Ortak Satışı : 4.050.000 Lot (Yılmaz Yılmaz)
- Ortak Satışı : 4.050.000 Lot (Şükrye Gülden Yılmaz)
Halka Arzdan Elde edilecek Gelirin Kullanım Yeri
- %30-40 Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeler, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları.
- %60-70 İşletme sermayesi.
Dağıtılacak Pay Miktarı
- Tahsisat oranı belli olduğunda netleşecek.
Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
Halka Arz Büyüklüğü ～ 4,1 Milyar TL.