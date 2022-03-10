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Giriş Tarihi: 10.3.2022 15:31 Son Güncelleme: 10.3.2022 15:57

KOÜ öğrencisi Hasan Akdeniz'den 3 gündür haber alınamıyor

ABBAS ÇAKAR
KOÜ öğrencisi Hasan Akdeniz’den 3 gündür haber alınamıyor

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi olan Hakan Akdeniz’den 3 günden bu yana haber alamayan yakınları, polis ve jandarmaya ihbarda bulundu. Ayrıca sosyal medya hesaplarından bulunması için yardım istedi.

Aslen Denizlili olan ve Kocaeli Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Harita Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Hakan Akdeniz'in, 3 günden bu yana kayıp olduğu öğrenildi.

Kendisine 3 gündür ulaşamayan ve telefonları kapalı olan gencin ailesi emniyet ve jandarmaya ihbarda bulundu.

Her yerde aranan gencin ailesi, başına bir şey gelmiş olmasından endişe ederken, kendisini gören veya yerini bilenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi ya da 0543 939 59 85 numaralı telefon ile iletişime geçerek kendilerine iletilmesi konusunda yardım çağırısında bulundu.

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KOÜ öğrencisi Hasan Akdeniz'den 3 gündür haber alınamıyor
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