KOÜ öğrencisi Hasan Akdeniz’den 3 gündür haber alınamıyor

Her yerde aranan gencin ailesi, başına bir şey gelmiş olmasından endişe ederken, kendisini gören veya yerini bilenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi ya da 0543 939 59 85 numaralı telefon ile iletişime geçerek kendilerine iletilmesi konusunda yardım çağırısında bulundu.