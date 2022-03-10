KOÜ öğrencisi Hasan Akdeniz’den 3 gündür haber alınamıyor

Aslen Denizlili olan ve Kocaeli Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Harita Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Hakan Akdeniz'in, 3 günden bu yana kayıp olduğu öğrenildi.
Kendisine 3 gündür ulaşamayan ve telefonları kapalı olan gencin ailesi emniyet ve jandarmaya ihbarda bulundu.
Her yerde aranan gencin ailesi, başına bir şey gelmiş olmasından endişe ederken, kendisini gören veya yerini bilenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi ya da 0543 939 59 85 numaralı telefon ile iletişime geçerek kendilerine iletilmesi konusunda yardım çağırısında bulundu.