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Giriş Tarihi: 9.1.2023 13:12 Son Güncelleme: 9.1.2023 13:12

Kova Burcu Hangi Ay? Kova Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Kova burcu hangi ay diye araştıranların geneli burçların hangi tarihler arasında olduğunu karıştıranlar olabilir. Çünkü burçlar birbirini takip eden iki aya dahildir. Bu da kafa karışıklığına sebep olabiliyor. İlgilenenler için ise kova burcu tarihi ön plana çıkıyor. Bu sebeple kafa karışıklığını gidermek adına Kova burcu hangi ayda doğmuştur sorusuna bakılıyor. Bizler de bu karışıklığa engel olmak için Kova burcu hangi ay diye sizler için araştırdık.

Kova Burcu Hangi Ay? Kova Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Dost canlısı olarak bilinen kovalar için en çok araştırılan soru Kova burcu hangi ay sorusudur. Ama buna cevap olarak tek bir ay vermek mümkün değildir. Kova burcu hangi ayda doğmuştur sorusunun cevabı için zodyak takvimine bakmak gerekir. Merak etmeyin,biz sizler için baktık ve genel olarak akılcı olan kovalar için sorulan Kova burcu hangi ay, Kova burcu ne zaman doğar sorularını cevaplandırdık. Bu cevapları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kova Burcu Hangi Ay?

Dik kafalı olmaları güçlü yönlerinden biri olarak kabul edilen Kova burcu ayı, zodyak takvimine göre Ocak ve Şubattır. Hava grubuna dahil olmasıyla karşıt burç alarak Aslan burcu karşımıza çıkar. Hayal güçleri ne kadar sınırsız olsa da buna karşın oldukça akılcıdırlar. Dik kafalı olmalarına rağmen genelde sevecen bu tavırlar sergilerler. Bazen oldukça inatçı ve sabit fikirli olabilirler.

Kova Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler?

Özgürlüğüne düşkün olan Kova burcu tarihi 21 Ocak - 19 Şubat arasıdır. Uğurlu günleri ise Pazar olarak bilinmektedir. Özgürlüklerine düşkün olduklarından dolayı en yakın ilişkilerini bile bitirebilirler. Özgürlükleri için her türlü fedakarlığı yapabilirler. Keşifçi ve yenilikçi bir ruha sahip olmalarına rağmen belli başlı ilkeleri sonuna kadar savunurlar.

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Kova Burcu Hangi Ay? Kova Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?
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