Kovan filminin konusu nedir, nerede çekildi? Kovan filmi oyuncuları kimler?

KOVAN FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrolünde Meryem Uzerli Ayşe rolüyle dikkat çekerken Feyyaz Duman'ın İlker karakterine farklı bir bakış kazandırdığı Kovan filminin çekimleri Artvin'de gerçekleştirildi. Film 2019 yılında vizyona girdi. Kovan filmi 5 ödül alırken 7 de adaylık alarak göze çarpan bir grafik çizdi. Yönetmeni ve yazarı olan Eylem Kaftan tarafından kaleme alındı. Kovan'ın çekimleri Artvin'de gerçekleştirildi.

Kovan ne demek:

1. Arılara barınak olarak yapılan, içinde arıların yaptığı ve balla doldurduğu petekler ya da yapay petekler bulunan, genellikle dikdörtgen biçiminde, önde bir kapağı ve bu kapakta arıların girip çıkabildiği deliği olan tahta sandık.

2. Fişeğin, içinde barut ve kurşun, arkasında kapsül bulunan yuva bölümü.