Kovan filminin konusu nedir, nerede çekildi? Kovan filmi oyuncuları kimler?

TRT 1 ekranlarında bu akşam ilk kez yayınlanacak Kovan filmi ekrana gelecek. Film Almanya'da yaşayan Ayşe'nin annesinin hastalığı için çıktığı Artvin'e gönderilmesini konu ediniyor. Sevilen yapım bu akşam TRT 1'de ekranlara gelecek. Peki, Kovan filmi oyuncuları kimler? Kovan filmi nerede çekildi? İşte filmle ilgili detaylar…
KOVAN FİLMİ KONUSU
Genç bir kadın olan Ayşe, ortaokul yıllarında Artvin'den Almanya'ya gönderilir. Uzun yıllar memleketinden uzakta yaşayan Ayşe, annesinin hastalanması sonucu çocukluğunun geçtiği köy evine geri döner. Ölüm döşeğinde olan annesi, kızında son olarak aile arılığını çekip çevirmesini ister. Hayatta en büyük korkusu arı olan Ayşe, annesinin isteğini geri çeviremez ve aile yadigarına sahip çıkmaya karar verir. Bu süreçte arıcılığın merkezi olan köye modern yönetmenler getiren Ayşe ile geleneksel arıcılar arasında çatışmalar yaşanır. Bir de koana dadanan arılar, Ayşe'nin hayatı ve kovanlar için büyük tehlike oluşturur.
KOVAN FİLMİ OYUNCULARI
Filmin başrolünde Meryem Uzerli Ayşe rolüyle dikkat çekerken Feyyaz Duman'ın İlker karakterine farklı bir bakış kazandırdığı Kovan filminin çekimleri Artvin'de gerçekleştirildi. Film 2019 yılında vizyona girdi. Kovan filmi 5 ödül alırken 7 de adaylık alarak göze çarpan bir grafik çizdi. Yönetmeni ve yazarı olan Eylem Kaftan tarafından kaleme alındı. Kovan'ın çekimleri Artvin'de gerçekleştirildi.
Kovan ne demek:
1. Arılara barınak olarak yapılan, içinde arıların yaptığı ve balla doldurduğu petekler ya da yapay petekler bulunan, genellikle dikdörtgen biçiminde, önde bir kapağı ve bu kapakta arıların girip çıkabildiği deliği olan tahta sandık.
2. Fişeğin, içinde barut ve kurşun, arkasında kapsül bulunan yuva bölümü.