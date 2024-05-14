Kovid-19 aşılı kalp hastaları daha uzun yaşıyor

Kovid-19 aşısı ile ilgili dikkat çeken bir çalışma daha yapıldı. Independent'te yer alan habere göre, Kovid aşısı yaptıran kalp yetmezliği hastalarının yaptırmayanlardan daha uzun yaşadığı tespit edildi. Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin 11-14 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenen 2024 Kalp Yetmezliği toplantısında sunulan yeni araştırmada, aşının bu hastalıktan mustarip kişilerin yaşam süresi üzerindeki etkisi incelendi. Güney Kore'den 18 yaş ve üstü 651 bin 127 kişinin verisi analiz edildi. 6 aylık bir takip süresinin sonunda aşılanmış kalp yetmezliği hastalarının herhangi bir sebepten ölme ihtimalinin yüzde 82 daha düşük olduğu kaydedildi. Ayrıca aşılanmamış hastalara göre kalp yetmezliğinden hastaneye kaldırılma riskleri de yüzde 47 daha düşük çıktı.