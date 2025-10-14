Kovid-19’a bağlı bilinç bulanıklığının biyolojik nedeni belirlendi

Japonya'daki Yokohama City Üniversitesi'nin yaptığı çalışma, uzun Kovid-19'a bağlı "bilinç bulanıklığı" olarak tanımlanan durumun olası biyolojik nedenini ortaya koydu. Profesör Takuya Takahashi liderliğindeki ekip, uzun Kovid hastalarında öğrenme ve hafıza için kritik öneme sahip AMPA reseptörlerinin aktivitesinde belirgin bir artış tespit etti. Takahashi, "Yeni geliştirdiğimiz AMPA reseptör PET görüntüleme teknolojisiyle, uzun Kovid- 19'un acil bir tıbbi sorununa yeni bir bakış açısı ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor" dedi. Bugüne kadarki araştırmalarda bu bilişsel bozulmanın net bir biyolojik nedeni tespit edilememişti. Ancak Japon ekibin bulguları, bu 'bulanıklığın' moleküler düzeyde ölçülebilir değişikliklerle ilişkili olduğunu ilk kez ortaya koydu.