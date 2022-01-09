Kovid’in yeni belirtileri bel ağrısı ve mide bulantısı
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ABD'nin Louisiana Eyalet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi Shreveport'a bağlı Gelişen Viral Tehditler Merkezi uzmanları Omicron'un aralarında daha önceki varyantlarda görülmeyen durumlaırn da olduğu semptomlarını listeledi. Buna göre Omicron çoğunlukla baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, hapşırma ve yorgunluğa neden oluyor. Öksürük, ateş, nefes darlığı, tat ve doku kaybı ise önceki varyantlara göre 'yok' denecek kadar az. Mide bulantısı, gece terlemesi ve bel ağrısı ise Omicron'un sıradışı semptomları. DIŞ HABERLER