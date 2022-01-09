Haberler Yaşam Haberleri Kovid’in yeni belirtileri bel ağrısı ve mide bulantısı
Giriş Tarihi: 10.1.2022

Kovid’in yeni belirtileri bel ağrısı ve mide bulantısı

Kovid’in yeni belirtileri bel ağrısı ve mide bulantısı
ABD'nin Louisiana Eyalet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi Shreveport'a bağlı Gelişen Viral Tehditler Merkezi uzmanları Omicron'un aralarında daha önceki varyantlarda görülmeyen durumlaırn da olduğu semptomlarını listeledi. Buna göre Omicron çoğunlukla baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, hapşırma ve yorgunluğa neden oluyor. Öksürük, ateş, nefes darlığı, tat ve doku kaybı ise önceki varyantlara göre 'yok' denecek kadar az. Mide bulantısı, gece terlemesi ve bel ağrısı ise Omicron'un sıradışı semptomları. DIŞ HABERLER

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Bakan Varank'tan Ali Babacan'ın TOGG eleştirilerine sert tepki: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
SON DAKİKA | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek
SON DAKİKA | Türkiye’de İstanbul dahil 50 ilde yeni dönem! İçişleri Bakanlığı hayatı kolaylaştıracak uygulamayı başlatıyor
New York'ta yangın faciası! 9’u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti
Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet yaşamını yitirdi!
Son dakika: 9 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
İsviçreli gazeteci Pelda, terör örgütü PKK mensuplarının İsviçre'deki işkencesini yazdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid’in yeni belirtileri bel ağrısı ve mide bulantısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA