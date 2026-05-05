Kovulmasından sorumlu tuttuğu ustabaşını öldürdü

Adana'da 10 gün önce işten çıkarılan Nedim Kıykaç (29), sorumlu tuttuğu ustabaşısı Alican Gündüz'ü (35) evinde tabancayla öldürdü. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kıykaç, yanında bulunan kimliği belirsiz bir kişi ile Alican Gündüz'ün evine gitti.

Kıykaç, tartıştığı ve işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu Gündüz'e tabancayla 6 el ateş etti. Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olay yerinde bulunan ikinci kişinin ise yakalanmaya çalışıldığı öğrenildi.